Jokin Altuna: "No puedo pensar en si Artola va a llegar o no"

Actualizada 10/06/2021 a las 06:00

El aplazamiento de la final Manomanista una semana no ha alternado el plan de trabajo de Jokin Altuna, que sigue centrado en preparar de la mejor forma posible el partido por la txapela, no sabe si contra Iñaki Artola o contra Beñat Rezusta del próximo 20 de junio en el frontón Bizkaia. El delantero de Amezketa se ejercitó ayer por espacio de hora y media en el escenario de la final con el riojano Víctor Esteban. Las sensaciones fueron satisfactorias.

“Ha sido un buen entrenamiento. Al principio me ha costado un poco, estaba espeso en velocidad, pero luego he ido bien. Lo importante era estar un buen tiempo en el frontón, sudar a gusto y hacer un buen trabajo”, comentaba el finalista de Aspe, que el viernes acudirá a hacer trabajo técnico y la semana que viene tiene previsto hacer otra sesión el lunes, más la elección de material.

Altuna lleva bien la espera hasta la fecha del partido. Procura no pensar en lo que pueda suceder con Iñaki Artola.

“Al principio, cuando dijeron que se retrasaba todo se me hizo extraño. Pero la semana anterior he entrenado duro, yo estoy lo más centrado que puedo en lo mío. Pensar si un aplazamiento te perjudica o te beneficia es en balde. Yo hago mis tareas”, decía el delantero. “El plan cambia un poco. Al final tienes todo programado para jugar los fines de semana y estos días son diferentes. Estamos metiendo más carga de trabajo, la semana que viene será más ligera. No estoy pensando en la final, ni en qué va a pasar con Iñaki. Estoy centrado en hacer bien lo mío, que es lo que tengo que hacer”.

A Jokin Altuna le gustaría que Artola pudiera jugar la final, porque ha sido quien se ha ganado la plaza en la cancha. Y cree que quien tiene la última palabra es el pelotari.

“Si estuviera en la posición de Artola lo pensaría todo muy bien antes de hacerlo. Los médicos pueden decir una cosa, pero el que tiene que decidir es el pelotari. Él se ha ganado la opción de estar en la final y tiene que decidirse. Yo espero que de cara a la elección de material ya esté más claro si se juega o no”, apuntaba el delantero de Aspe. “Yo acato los plazos que da la normativa de la LEP, no me voy a meter en las cosas de Iñaki, tengo que hacer lo mío”.

El delantero de Amezketa tiene la txapela entre ceja y ceja. “Este año mentalmente está siendo duro, todo seguido, y con mucha presión. Pero estoy disfrutando, lo que quiero es ponerle la guinda a un buen año”, apuntaba el pelotari de Aspe.



REZUSTA SIGUE SU PLAN

Si Jokin Altuna sigue su libro de ruta, Beñat Rezusta -tercer clasificado después de imponerse a Zabaleta- también sigue con su plan de trabajo por si Iñaki Artola no llega a tiempo por culpa de su lesión. El zaguero de Bergara también ha hecho su plan de trabajo. Tras el partido por el tercer y cuarto puesto descansó el lunes y ha hecho dos días de trabajo físico. Hoy hará un entrenamiento en frontón, posiblemente con el riojano Víctor, de entre hora, hora y media de duración.

“Es un trabajo más de mantenimiento que otra cosa, porque la tarea ya está hecha. Lo que no se haya hecho hasta ahora...”, comentaban fuentes de la empresa.