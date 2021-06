Actualizada 07/06/2021 a las 09:34

Beñat Rezusta se aseguró este domingo la medalla de bronce en el Manomanista, y quién sabe si una plaza de finalista después de dejar en ocho tantos a un José Javier Zabaleta que ha llegado con las pilas gastadas a estas alturas de la temporada. De acuerdo con el reglamento, Rezusta se jugará la txapela contra Altuna el día 20 si en las próximas fechas Artola renuncia a jugar la final por la rotura de dorsal que sufre. La espera continúa.



Abrió el marcador en el Uranzu un saque de Beñat Rezusta que no llevó a buena de zurda Zabaleta. Luego vino un tanto intenso de 15 pelotazos, un toma y daca que acabó resolviendo el zaguero bergarés de un zurdazo atrás. Esos 15 golpeos intensos le ‘llenaron’ físicamente al zaguero de Etxarren. Confesó al término del partido Zabaleta que, desde hace un par de semanas, su cuerpo no responde igual, no recupera; se ve espeso, sin fuerzas.



El partido se le empezó a hacer bola al navarro, al que tampoco le acompañó el planteamiento que puso Rezusta en el Uranzu. “A mí no me interesaba un mano a mano con juego clásico, tenía que hacerle correr a Jose para que estuviera incómodo”, comentaba ayer el bombardero de Bergara.



OCHO TANTOS DE SAQUE

A partir de ese tanto peloteado y de llenarse, la cabeza de Zabaleta comenzó a funcionar. Y Rezusta supo dónde hacerle daño. El cañonero guipuzcoano sacó bien, no hiló fino el navarro en el resto (le hizo ocho tantos directos) y tampoco se encontró cómodo en el peloteo.



Hasta el empate a cuatro hubo igualdad en el marcador. Pero a partir de ahí el partido se tiñó de azul. Rezusta tiró de sotamano para incomodar a un Zabaleta que tuvo que correr mucho en Irún, y lo hizo además de lado a lado. Nunca encontró pelota clara para castigar al guipuzcoano atrás.



Rezusta fue madurándole tanto a tanto a Zabaleta, al que le remató con ocho pelotazos atrás y con dos dejadas y un dos paredes. El zaguero de Etxarren dejó en todo el partido un par de saques y dos pelotazos atrás, poca cosa más.



Al Manomanista le queda solo esperar a lo que digan Baiko y Artola. Lo lógico sería que hubiera noticias en horas, por respeto a la competición y a los espectadores.

ZABALETA 8

REZUSTA 22

Frontón . Uranzu de Irún.

Marcador . 0-2, 1-2, 1-4, 4-4, 4-10, 5-10, 5-18, 8-18 y 8-22.

Duración . 40 minutos.

Pelotazos . 158.

Saques . 2 de Zabaleta, 7 y una falta de Rezusta.

Tantos hechos . 2 de Zabaleta, 12 de Rezusta.

Tantos perdidos . 2 de Zabaleta, 3 de Rezusta.

Te puede interesar