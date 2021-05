Invitados inesperados

Actualizada 27/05/2021 a las 06:00

Desde el primer día en el que se puso en marcha el Manomanista 2021, los nombres de Beñat Rezusta e Iñaki Artola apenas fueron tenidos en cuenta. Un zaguero en territorio vedado y un delantero sometido a la exigencia de heredar una parte del liderazgo de su empresa. Actores secundarios en un campeonato ligado a grandes candidatos a la txapela.

Dos semanas después se han convertido en meritorios semifinalistas que se enfrentarán por una plaza en la final este sábado en el Labrit. Algo que para muchos ha supuesto una sorpresa, pero para ellos no. “Es normal que la gente piense así. Seguramente antes del campeonato yo no entraba dentro de los favoritos pero creí en mis opciones y sigo creyendo en ellas”, aseveró el delantero guipuzcoano tras la elección de material celebrada ayer en Pamplona.

Artola, único representante de Baiko en esta fase final, afronta por primera vez en su carrera profesional una semifinal mano a mano en la máxima categoría. Un hito que no valora tanto como una “espinita clavada” tras cinco intentonas anteriores, como “un saltito” en las modalidades individuales. Más aún después de haber renunciado a la titularidad en 2020 debido a la covid-19.

ANTE UN "ESPECIALISTA"

El delantero guipuzcoano arrastra el mayor bagaje de partidos disputados en esta edición, después de una previa contra Arteaga II y dos eliminatorias frente a Agirre y Urrutikoetxea. Esta última considerada, por el propio pelotari, de mucha tensión y desgaste psicológico. Artola, que ayer ensayó algunos remates en el Labrit, buscará el sábado su primera final del Manomanista de Primera ante quien etiqueta como “especialista” en la prueba reina.

“Los que conocemos la trayectoria de Beñat desde pequeño sabemos que la modalidad que más jugaba en aficionado era el mano a mano. Ya en profesionales ha logrado ser campeón de Promoción en 2014 y semifinalista de Primera en 2017”, repasó. “Es zaguero pero ha metido muchas más horas mano a mano que muchos delanteros y ha conseguido mejores resultados”, remarcó.

CINCO AÑOS DESPUÉS

El zurdo de Bergara, por su parte, se mostró ayer contento por lo logrado hasta ahora, venciendo a Bengoetxea VI y Elezkano II, y ambiciona estar en la final. “Está claro que una vez que llegas hasta aquí quieres más”, dijo, “Como zaguero es complicado jugar mano a mano pero haber sido eliminado del Parejas antes de lo que quisiera me ha dado margen para entrenar”.

Rezusta, que ayer completó una sesión mano a mano con Ezkurdia, se medirá a Artola cinco años después de su primer cara a cara. Aquel día el zaguero de Aspe cayó derrotado (17-22) en la eliminatoria de octavos de final que se celebró en su localidad natal. “Artola es un rival diferente a los que me he enfrentado hasta ahora. Le he visto muy fuerte en sus partidos, dándole mucho desde el saque, gozando con las dos manos, solvente con el sotamano y jugando valiente”, detalló. “Sería algo nuevo y muy bonito ver a dos zagueros en la final”, sostuvo.