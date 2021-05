Las pioneras de Ados Pilota

Las componentes de Ados Pilota, en la plaza de Leitza. El club profesional, que no empresa, se presentó este lunes en sociedad.

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

El confinamiento de la covid dio para muchas cosas. A las pelotaris Iera Agirre y Maite Ruiz de Larramendi -las dos referentes pelotazales en Navarra- les dio para soñar, idear y después concebir Ados Pilota, el primer club profesional de manistas íntegramente femenino. Ados significa en euskera conformidad, igualdad, y es el espíritu con el que nace. Dotar a la mano profesional femenina de una personalidad, condiciones laborales, calendario y actividad propias. Su puesta de largo fue ayer por la tarde en la casa de cultura de Leitza; su primer campeonato se pondrá en marcha en un par de semanas.

Ados Pilota es un club deportivo profesional, como cualquier club de fútbol, baloncesto u otro deporte de equipo. No es una empresa profesional de pelota como Aspe o Baiko en la mano masculina. Sus 13 componentes -seis navarras, cuatro vizcaínas y tres guipuzcoanas- tienen sus trabajos o estudian, y además son pelotaris. Hasta ahora la mano femenina sobrevivía a duras penas, en malas condiciones. Muchas manistas llegaban hasta un nivel en sus respectivos clubes. ¿Y después? La mayoría se veían abocadas a abandonar la cancha, quienes seguían no lo hacían de la mejor manera.

CONTRATOS Y DIGNIDAD

En ese marco surge el proyecto de Ados Pilota, cuyo objetivo es garantizar un marco en el que las pelotaris puedan desarrollar su actividad con igualdad y dignidad.

Uno de los pilares del proyecto es darle un carácter profesional. ¿En qué sentido? Cada pelotari tiene su contrato con la duración de cada una de las actividades, su seguridad social y su seguro médico. Las manistas, al fin, van a poder cobrar por el espectáculo que dan en la cancha.

Las manistas de Ados Pilota van a contar con un nivel de preparación profesional. La preparación física va a correr a cargo de Aritz Altadill, con quien tienen un acuerdo de colaboración. Lo mismo que el aspecto técnico. El club, que va a trabajar con la base, también contará con la colaboración de Elkar Pelota, la entidad de perfeccionamiento en la que están Juan Martínez de Irujo, Fernando Goñi, Patxi Eugui y Peio Martínez de Eulate.

El nuevo club profesional -que cuenta con la ayuda económica de Lacturale, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Leitza entre otros- tiene su propio calendario del máximo nivel. Tienen previsto programar en fiestas y al menos dos campeonatos importantes. Uno de parejas y otro dentro del Cuatro y Medio.

LA PRIMERA COMPETICIÓN

Ados Pilota se pone en marcha de forma inmediata. Este lunes, además de su presentación en sociedad, el club presentó su primer campeonato, el Plazaz-Plaza.

La competición, que se disputará por parejas, se celebrará en plazas o frontones al aire libre. Contempla 13 jornadas y arrancará el 4 de junio en Leitza. Tocará localidades de Navarra, País Vasco, La Rioja y Cataluña, con jornadas en Leitza, Etxaleku, Otxandio, Mutilva, Eraso, Irurtzun, Oñate, Areso y dos jornadas en Barcelona -un lugar emblemático para la pelota femenina- antes de la final que se disputará en Leitza el 14 de agosto.

La competición contará con ocho duetos repartidos en dos grupos. En el A estaránSalsamendi-Orbegozo, Etxebeste-Agirre, Amaia Alday-Osés, Aldaregia-Ruiz de Larramendi. En el grupo B competirán Agirre-Alday, Ruiz de Infante-Olatz Ruiz de Larramendi, Arrieta-Elizalde y Arrizabalaga-Mendiburu.

“Esto no es una empresa de pelota, es un club”

La ilusión es la gasolina que ha alimentado al motor de las navarras Iera Agirre y Maite Ruiz de Larramendi para compatibilizar sus vidas profesionales, deportivas y personales con hacer realidad un proyecto tan ambicioso como Ados Pilota. “Era una idea que teníamos el año pasado, que la paramos con el confinamiento, en el que terminamos de perfilarlo y darle forma. Creemos que es una necesidad, todas se merecen tener una oportunidad así, unas condiciones que no se dan en otros clubes”, explica Ruiz de Larramendi. “Esto no es una empresa, es un club con una rama profesional con contratos dignos para esas competiciones, cosa que antes no se tenía. Queremos hacer las cosas bien. Queremos ser las pelotaris, que sabemos lo que hay, las que manejemos esto”.

Iera Agirre también ha vivido en primera persona el desarrollo del proyecto. “Llevamos tiempo pensando que se podía hacer algo. Llevamos muchos años jugando a pelota y nos merecemos algo así, y que nadie se atrevía a dar este paso. Queríamos hacerlo de la mejor forma posible”, apunta. “En el confinamiento le dimos muchas vueltas, lo hemos trabajado mucho, muchas horas y al final ha dado su fruto”.

La manista de Leitza también incide en que Ados Pilota no es una empresa. “No somos una empresa. Los chicos siempre se han regido por empresas privadas. A nosotros nos parece más adecuada esta forma. Todo lo que recibamos se queda para las chicas, para el club, todo es por el beneficio de las pelotaris”, dice. “Vamos a cobrar por el trabajo que hacemos”.

QUIÉNES SON

DELANTERAS

Andrea Aldaregia. Navarra

Amaia Alday. Vizcaya

Eneritz Arrieta. Guipúzcoa

Olatz Arrizabalaga. Vizcaya

Irantzu Etxebeste. Navarra

Ainhoa Ruiz Infante. Vizcaya

Iera Agirre. Navarra

ZAGUERAS

Naroa Agirre. Guipúzcoa

Gentzane Aldai. Vizcaya

Naroa Elizalde. Navarra

Oihana Orbegozo. Guipúzcoa

Maite Ruiz de Larramendi. Navarra

Olatz Ruiz de Larramendi. Navarra

Para el Torneo Plazaz-Plazaz se incorporan también Ane Mendiburu, Laia Salsamendi y Uxue Osés.