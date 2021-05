Actualizada 10/05/2021 a las 06:00

Creo que me ha pasado como a todos, que nos hemos quedado con ganas de más final, nos ha sabido a poco. Esperábamos un poco más de pelea, de peloteo... pero es lo que pasa cuando en una final aparece alguien con la supremacía de Zabaleta. Se han cumplido las claves que apuntábamos en el comentario de este domingo, y se ha llevado la final la que ha sido mejor pareja durante todo el campeonato. El material no me ha parecido malo en la final; en el campeonato me ha parecido que se hacen huecos enseguida, lo bajaría un poco.

La final ha tenido un buen comienzo por parte de Peña II y Albisu. Han salido muy enchufados, y en parte yo creo que les han sorprendido a Elezkano y Zabaleta. Les han incomodado con un ritmo muy alto.

Pero Elezkano y Zabaleta han sabido seguir a lo suyo. Jose ha encontrado su sitio y se ha puesto a mandar. En ese aspecto creo que hay que destacar la final y el campeonato que ha hecho Elezkano. Yo creo que ha sido muy inteligente, y ha hecho lo más difícil. Saber dónde estás y para qué estás. Le ha dejado disfrutar a Zabaleta las mejores pelotas, y cuando ha tenido para terminar, lo ha hecho. Eso es ser inteligente y saber jugar a Parejas. Saber hacerlo tiene mucho mérito.

¿Peña y Albisu? Han empezado muy bien, y luego pues se han visto arrollados, porque Zabaleta ha jugado casi como un delantero más. Albisu se ha visto asediado la mayor parte del partido y ha aguantado hasta donde ha podido. Ese pelotazo de Zabaleta te acaba reventando la mano o físicamente, pero te revienta porque la exigencia es brutal.

Peña ha estado valiente, pero no tenía nada que hacer con los rojos. Si arriesgas en corto, ellos te cubren. Si juegas a la contra, ves que no puedes y despejas es como volver a empezar. Y eso a tu zaguero no le alivia, sigue dominado.

He visto que en los corrillos se comenta que igual Zabaleta juega el mano a mano. Tal y como se juega ahora con restos de saque de aire y un juego de saque-remate, ni me lo plantearía.

