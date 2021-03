Actualizada 25/03/2021 a las 06:00

El duodécimo capítulo de la liguilla del Campeonato de Parejas dejó un panorama todavía más incierto. Los líderes Elezkano II-Zabaleta pueden verse privados del pase directo a semifinales e incluso los colistas pueden llegar ocupan un puesto en la fase de ‘play off’ a falta de dos jornadas para la conclusión de la liguilla de cuartos de final. “Aquí puede pasar de todo”, reconoció ayer Julen Martija.

El zaguero navarro y Erik Jaka, séptimos en la clasificación, conforman una de las cuatro combinaciones que a día de hoy apuran sus opciones de acceder al ‘play off’. Los de Aspe han revolucionado la zona baja de la tabla tras cosechar tres victorias consecutivas en el tiempo de descuento. Pocos esperaban una reacción que comprometiera tanto el futuro de sus rivales más próximos.



NO PILLARSE LOS DEDOS

Jaka-Martija afrontan el reto de ganar a toda costa su choque directo frente a Artola-Aranguren. Los vigentes campeones del Manomanista y del Parejas deberán ganar este sábado en Lekeitio para anotar su quinto punto del casillero con el que condicionarían su futuro a las posibles derrotas de Ezkurdia-Galarza y Urrutikoetxea-Imaz, con quienes mantiene un ‘average’ positivo, y dejarían fuera de la competición a los colistas.

No obstante, y en el mejor de los escenarios posibles, la dupla de Aspe todavía tendría la capacidad de conseguir un sexto triunfo si superan a Peña II-Albisu en la última jornada. Lo que les permitiría no pillarse los dedos de cara a su clasificación para el ‘play off’.



EL ÚLTIMO ASIDERO

Artola-Aranguren, por su parte, no han dicho su última palabra en el Parejas 2021. Aunque lo suyo suponga más un salto fe, los actualmente colistas tienen opciones de salvarse de la quema si no dejan escapar sus posibilidades de vencer a Jaka-Martija y Altuna III-Mariezkurrena II. Requisito para el que además deberán contar con dos derrotas de Urrutikoetxea-Imaz.

De esta forma, la pareja de Baiko se agarraría a su último asidero desde el que mantendría un coeficiente particular favorable en su intentona por asaltar la sexta plaza, por encima de Urrutikoetxea-Imaz y Jaka-Martija.



EL VÉRTIGO

Quienes ocupan la quinta y sexta plaza de la clasificación, con cinco triunfos en ambos casos, se han visto arrastrados en las últimas semanas al borde del precipicio. Ezkurdia-Galarza y Urrutikoetxea-Imaz siente el vértigo de un calendario que les enfrenta a Olaizola II-Rezusta y los líderes este fin de semana, respectivamente, y entre ellos mismos en la última jornada programada en Zarautz.

Asimismo, la pelea por el billete a los ‘play off’ podría salpicar también a Olaizola II-Rezusta en caso de que encajen dos derrotas en lo que resta de liguilla. Los Baiko, que ejercen como pareja bisagra en la clasificación, podrían verse involucrados en un cuádruple empate a seis puntos junto a Urrutikoetxea-Imaz, Ezkurdia-Galarza y Jaka-Martija.

ARTOLA: "TENEMOS QUE CREER EN NUESTRAS OPCIONES"

Iñaki Artola y Aitor Aranguren se juegan su clasificación a un todo o nada. La pareja de Baiko, que ocupa la última plaza de la tabla con tres victorias, mantiene vivas sus opciones de acceder a la fase de ‘play off’ bajo la condición irrenunciable de ganar sus dos últimos encuentros de la liguilla. “Sabemos que aun ganando lo tenemos muy difícil, pero tenemos que creer en nuestras opciones y pelearlo hasta el final”, reconoció el delantero guipuzcoano tras la elección de material llevada a cabo ayer en el frontón Santi Brouard de Lekeitio. Será en la localidad vizcaína donde se medirán a Jaka-Martija este sábado en una pelea por la supervivencia dentro del Parejas.

“El partido me motiva por otras razones que no son solo un punto que podría valer mucho, sino por enseñar nuestro juego otra vez, cosa que yo no he hecho en los últimos dos partidos”, matizó Artola, “Sería bueno para mí encontrar otras sensaciones”. De esta manera, la pareja de Baiko ha preferido adoptar un perfil bajo, asumiendo que no tienen nada que perder y trasladando toda la presión a unos rivales que “tienen el peligro de quedarse fuera”. “Tenemos que venir sin presión”, comentó Aranguren, “Aunque si ganamos este sábado mantendremos alguna esperanza para clasificarnos a los ‘play off’”.

MARTIJA: "EL SÁBADO HAY QUE GANAR COMO SEA"

En apenas tres semanas Erik Jaka y Julen Martija han recuperado la fe en sus posibilidades clasificatorios. Han pasado de tener un pie fuera del campeonato a apuntalar una candidatura con encaje en los puestos de ‘play off’.

“Hace tres semanas estábamos con un punto y todo se veía muy negro”, recordó Martija, “Ahora por lo menos hemos conseguido tres triunfos seguidos y estamos con otra confianza”. El zaguero navarro no da todo por perdido. “Nos tenemos que centrar en ganar el sábado como sea e intentar que ellos hagan los menos tantos posibles”.

“Todavía dependemos de nosotros mismo y estamos salvando estos ‘match balls’”, admitió el campeón manomanista ayer. “Tenemos otras dos finales por delante y el partido más importante es el de este fin de semana porque si ganamos y se dan algún resultado favorable podríamos incluso certificar el pase al ‘play off’”, valoró. Las cuentas están claras. “Para nosotros, lo favorable es que Urruti y Ezkurdia pierdan. Si ganamos y ellos pierden sus partidos de esta jornada, una de estas dos parejas ya no podría sacarnos un punto de diferencia. Además, nosotros tenemos los ‘averages’ ganados frente a ellos y estaríamos dentro”, planteó Jaka.

PAREJAS 2021

13ª JORNADA

Viernes 26 / Urretxu

Urrutikoetxea-Imaz contra Elezkano II-Zabaleta.

Sábado 27 / Lekeitio

Jaka-Martija contra Artola-Aranguren.

Domingo 28 / Eibar

Altuna III-Mariezkurrena II contra Peña II-Albisu.

Lunes 29 / Zumaia

Olaizola II-Rezusta contra Ezkurdia-Galarza.





CLASIFICACIÓN

1. Elezkano-Zabaleta (Aspe) 9+82

2. Peña II-Albisu (Baiko) 8+38

3. Altuna-Mariezkurrena (Aspe) 8+29

4. Olaizola II-Rezusta (Baiko) 6+25

5. Urrutikoetxea-Imaz (Baiko) 5-36

6. Ezkurdia-Galarza (Aspe) 5-41

7. Jaka-Martija (Aspe) 4-46

8. Artola-Aranguren (Baiko) 3-51