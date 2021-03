Martija: “Conseguir el cuarto punto sería un grandísimo paso”

Actualizada 19/03/2021 a las 06:00

Para Julen Martija y Erik Jaka el Campeonato de Parejas ha dado un vuelco. Después de seis jornadas encadenados a la última plaza de la clasificación, con tan sólo tres victorias en su casillero y una dinámica de seis derrotas consecutivas, la pareja de campeones es firme candidata a materializar un ‘sorpasso’ en las tres últimas jornadas de la liguilla.

Cómo han cambiado sus expectativas en tan poco tiempo.

Después de como estaba todo hace dos semanas, la verdad que ahora la cosa pinta mejor. Aunque todavía está muy difícil porque somos los últimos y tenemos partidos que ganar. Necesitábamos una victoria como fuera, sobre todo para afianzar nuestra confianza. Lo conseguimos en Tafalla y el otro día en Etxebarri nos sentimos muy a gusto los dos.

¿Tanto peso ejerce una sola victoria frente a seis derrotas consecutivas?

Muchas veces sí. A nosotros nos ha servido. En mi caso, vengo de ganar el Parejas y Erik el mano a mano y cuando arrastras una racha tan mala, de perder tantos partidos seguidos, se hace muy cuesta arriba.

Desde luego sus dos últimos éxitos han resucitado sus opciones clasificatorias.

Somos conscientes de que no tenemos casi margen de error, aunque nos hayamos ganado la posibilidad de perder ahora un partido. Estamos cuatro parejas muy igualadas y si queremos entrar en los ‘play off’ tenemos que ganar al menos dos partidos más; y cuanto antes logremos las victorias necesarias, mejor. Conseguir el cuarto punto esta jornada sería un grandísimo paso adelante.

¿Han recobrado las esperanzas acerca de sus objetivos iniciales?

Al principio del campeonato no nos pusimos ningún objetivo, ningún propósito de llegar a semifinales, ni tampoco de estar en los ‘play off’. Simplemente queríamos hacerlo bien desde el principio. Después de perder tantos partidos intentas animar al compañero y convencernos de que “van a llegar los resultados”, que “iremos a mejor”… Nos ha costado conseguir la victoria que necesitábamos y ahora que estamos en la pelea sí que en nuestros planes entra alcanzar los ‘play off’.+

Su futuro en el Parejas se decidirá en las tres últimas jornadas de la liguilla, ¿le genera una mayor presión o le motiva?

Personalmente me gustan este tipo de situaciones. Cuando hay tensión suelo jugar más a gusto. Hay ganas de intentar meternos en esos ‘play off’, sobre todo, viendo los últimos dos partidos en los que hemos jugado a gusto.

¿Ha cambiado algo en su modelo de juego?

Antes de ganar ese partido en Tafalla, llevábamos dos semanas entrenando bien pero nos costaba plasmar esas sensaciones el día del partido. No es lo mismo entrenar que jugar y cuando llevas ocho partidos perdidos y una sola victoria en el casillero todo es más difícil, yo me ponía más nervioso y había más tensión. Después de ganar en Tafalla nos dimos cuenta de que podemos estar en la pelea y lograr el objetivo. Fue un punto de inflexión.

Sus próximos compromisos son ante Olaizola II-Rezusta, Artola-Aranguren, rivales directos, y Peña II-Albisu.

Es un calendario difícil. En las últimas jornadas de la liguilla todo se aprieta más, todas las parejas necesitan puntos. Se va a poner todo muy difícil y tenemos que estar muy centrados si queremos estar en los ‘play off’.

Preocupaba el estado de su derecha tras su último partido.

He tenido algún problema de manos, en enero se me fastidió bastante pero el otro día acabé un poco cargado. El miércoles por la tarde estuve en el masajista y la he recuperado bastante bien. Me haré tacos nuevos.

Ganar en el Labrit y por más de dos tantos en Lekeitio



La pareja de Aspe tiene claros sus planes a partir de ahora. Sus dos últimos triunfos sobre Ezkurdia-Galarza y Urrutikoetxea-Imaz no sólo les han permitido acercarse a los puestos de ‘play-off’, sino que también les han garantizado el average frente a esos mismos competidores en el caso de que fuera necesario por un empate en la jornada final. De esta forma, las opciones más inmediatas de Jaka-Martija pasan por asegurar su cuarto triunfo este sábado en el Labrit y adjudicarse, por 22-20 o más, el duelo directo que tienen programado frente a Artola-Aranguren la próxima semana en Lekeitio. El dueto de baiko lleva un torneo irregular.