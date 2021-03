Joseba Urkiola: “El espectáculo resta sin público, es una parte vital”

Actualizada 10/03/2021 a las 06:00

Esta semana se cumple un año desde que se decretara el Estado de Alarma como consecuencia de la covid-19. El navarro Joseba Urkiola Irulegi (Leitza, 1986), que ostenta desde hace un par de semanas el nuevo cargo de director de Deportes del grupo de comunicación EITB Media, revive los desafíos televisivos frente a la paralización de la pelota profesional, la huelga de pelotaris o la adaptación a un entorno sin público.

Hace un año el coronavirus puso patas arriba al deporte, especialmente a la pelota. ¿Cómo lo recuerda?

Fue pasar de una ciudad con colores a un desierto total. Recuerdo perfectamente que se celebró la elección de material un miércoles en el Labrit y en cuestión de horas todo se quedó en nada. Me acuerdo de que el remonte aún siguió unos días más en Galarreta, pero a partir ahí se echó el cierre y comenzaron a surgir muchas dudas e incertidumbre.

Supongo que ustedes tuvieron que confeccionar un plan B para la parrilla deportiva de la cadena

Empezamos con unos programas de hemeroteca cada semana, ‘ETB Kantxa Solasean’. Hicimos un planning de tres o cuatro meses para los sábados revivir los partidos más históricos y los domingos recordar a los grandes campeones.

Sin embargo, perdieron un valor seguro en la parrilla de los fines de semana.

Las noches de los viernes se pueden suplir con películas, pero las tardes de los sábado y domingo son sagradas. Además, la suspensión de la actividad deportiva coincidió con el punto más importante del Parejas. Había una audiencia buenísima y todo estaba funcionando perfectamente.

¿Las audiencias se resintieron?

Se notó. La media de ETB1 por aquel entonces era de un 2,1, más o menos, y pasamos a un 1,2. Bajó muchísimo. La pelota en directo es muy importante para la audiencia de ETB1.

¿Cree que el público se desacostumbró rápido?

El fan muy pelotazale sigue siendo fiel, pero cuesta construir de nuevo la afición cuando se pierde una costumbre. Por ejemplo, durante el Masters CaixaBank de verano programamos algunos sábados en directo a las diez de la noche, no es muy común, y los números no fueron lo mismo.

¿La huelga del mes de octubre frenó la recuperación?

Nos afectó bastante pese a seguir retransmitiendo partidos con los pelotaris que quedaban disponibles. Vivimos días con muchos quebraderos de cabeza. Había cartas guardadas por las dos partes. Se acabó la huelga y las cifras de noviembre y diciembre fueron espectaculares, ya sin público, con sonido en ambiente enlatado, adaptándonos a la nueva normalidad y con un calendario de competición perfilado hasta el 9 de mayo.

La competición como un eje vertebrador.

Una vez que se retomaron los campeonatos se dio sentido a todo y se dejó de hablar de los momentos más oscuro y se pasó al día a día, a la txapela, a la ilusión, a la épica… La pelota, como otros deportes, no es lo mismo sin una competición oficial. Ahora se habla de pelotas, de frontones, pero sobre todo del campeonato.

¿Cómo se suple la apatía de un frontón sin espectadores?

Me acuerdo de que uno de los primeros partidos del campeonato del mano a mano quedó raro sin el sonido ambiente. Había como un vacío. Una vez que definimos con las empresas los frontones en los que se jugarían los partidos, optamos por que el sonido ambiente estuviera ligado a cada uno de los frontones. Así, el sonido de Pamplona es propiamente el del Labrit.

Dicen que las crisis brindan oportunidades, ¿cuáles han sido las suyas?

En las últimas finales empleando cámaras que igual no podríamos utilizar habiendo público en las gradas. Por ejemplo, pusimos una cabeza caliente de seis metros en la final del mano a mano; en la del Parejas también probamos otro gadget. Sin embargo, el mayor cambio ha sido microfonar a los botilleros, es algo que llevamos aplicando desde hace muchos años en el remo. Hemos comprobado que lo que al principio era tabú o miedo, ahora es algo normal y le da un plus, es otro protagonista del evento. No obstante, cuesta mucho revolucionar porque todo el mundo tiene un ‘modus operandi’ bastante identificado.

¿Confía en que los aficionados vuelvan a los frontones antes del verano?

Ojalá tengamos la suerte de ver algunos partidos del mano a mano con público. En el Parejas será complicado, pero si esto va mejorando quizás tengamos la oportunidad de ver gente en el Manomanista, que comenzará a partir del 16 de mayo. El espectáculo resta sin público, para nosotros es una parte vital.