Un Zabaleta inmaculado

Actualizada 01/03/2021 a las 06:00

Elezkano II y Zabaleta no aflojan el ritmo y continúan con paso firme hacia su clasificación directa para la liguilla de semifinales del Parejas 2021. La pareja de Aspe se garantiza una semana más su espacio al frente de la clasificación después de derrotar a los colistas Jaka-Martija por 22-8 en el Beotibar de Tolosa.

La sensación es abrumadora. Es tal el dominio y las sinergias que confluyen, la impotencia que inoculan en sus adversario, que todo se reduce a una suerte de abducción. “Ha sido un quiero y no puedo”, reconoció Erik Jaka tras encajar su sexta derrota consecutiva.

“En el momento en el que Jose entraba en el juego cambiaba totalmente la dinámica del partido”, apuntó el campeón manomanista ante los micrófonos de Radio Euskadi, “He intentado enredar el partido, arrastrar a Danel hasta mi juego y dejar fuera a Zabaleta, buscar un uno contra uno, pero ha sido imposible. Hemos puesto todo el empeño del mundo, pero nos han pasado por encima”.

SIN DESPEINARSE

El delantero de Lizartza trató de contener los avances de sus rivales, de incomodar en los compases iniciales y remendar los problemas de Martija a la hora de achicar pelota desde la pared izquierda. Provocó pequeños fogonazos alojados en jugadas rápidas, como dos saques-remates, dos ganchos y una dejada al rincón (5-9). Cinco acciones aisladas que, sin embargo, quedaron sofocadas de manera definitiva a partir del primer descanso (7-12).

En ese momento, Zabaleta, como de costumbre sin hacer demasiado ruido, volvió a apuntalar al combinado de Aspe con un registro inmaculado de errores y dos aciertos, especialmente la inesperada escapada de derecha que supuso el 5-11. “De golpe no he acabado con sensaciones tan buenas como la semana pasada, pero me marcho a casa contento porque no he perdido ninguna pelota”, admitió el zaguero de Etxarren.

De esta forma, Danel pudo sobresalir y deleitarse con un total de trece dianas. No hubo manera de hincarles el diente, ni incluso cuando el vizcaíno se golpeó la cabeza contra la pared izquierda en una acción defensiva. Más tarde, reconoció que después de salvar la pelota notó que le costaba cogerle la medida al bote.

FICHA TÉCNICA

Jaka - Martija 8

Elezkano II - Zabaleta 22

Frontón. Beotibar de Tolosa. Partido disputado a puerta cerrada.

Marcador. 0-3, 2-3, 2-5, 4-5, 4-9, 5-9, 5-11, 7-11, 7-14, 8-14, 8-22.

Duración. 49:04 minutos.

Pelotazos. 359.

Saques. Ninguno.

Tantos hechos. 5 de Jaka, 0 de Martija, 13 de Elezkano II, 2 de Zabaleta.

Tantos perdidos. 4 de Jaka, 3 de Martija, 3 de Elezkano II, 0 de Zabaleta.

Incidencia. Elezkano II finalizó el partido con hielo en la cabeza después de golpearse la cabeza con la pared izquierda durante la disputa del 7-13, el que fue el tanto más largo del encuentro con 55 pelotazos.