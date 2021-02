La magia de Bengoetxea agua el pleno de Aspe

Actualizada 09/02/2021 a las 10:17

Cometería un error garrafal Baiko si prescindiera de Oinatz Bengoetxea. El leitzarra, a sus 36 años, quizá ya sin la chispa de hace unas temporadas y relegado por su empresa a labores de suplente, conserva intacto su carácter y su magia.

Esa que ahora aparece con cuentagotas, como las buenas esencias, pero que determina partidos. El leitzarra (que ayer suplía a Artola quizá por última vez) fue el artífice de una victoria por la mínima ante Jaka-Martija, con lo que impidió el pleno de victorias de Aspe en la sexta jornada.



Fue un partido duro, que se fue a la hora larga de duración y en el que se rozaron los 600 pelotazos, que no tuvo dueño en ningún momento, y que supo llevárselo quien mejor se manejó en esa situación de desgobierno.



Jaka-Martija partían como favoritos, pero ayer fueron una sombra de sí mismos. A pesar de que comenzaron con un 5-0 favorable nunca estuvieron cómodos. Jaka no tuvo continuidad, tuvo ratos fallones, apareció de forma intermitente del 16-15 al 20-17, pero firmó un mal encuentro, con ocho errores. Julen Martija jugó ayer con mucho taco en la derecha, no se le vio con las dudas de hace una semana, pero aún no se ha quitado todos los miedos.



Bengoetxea, respaldado por un Aranguren aseado, llevó el partido a su terreno. Al del remate, contrarremate en los cuadros delanteros, donde mejor se maneja. Mantuvo una estresante guerra de guerrillas, con seis empates entre el 12 y 17 iguales, y fue capaz de voltear un 21-17, arriesgando, exponiendo y liquidando a los colorados de saque en el cara o cruz final.

JAKA-MARTIJA 21

oinatz-aranguren 22

Frontón. Zeanuri. Partido jugado a puerta cerrada.

Marcador. 5-0, 5-3, 7-3, 7-5, 8-5, 8-12, 12-12, 12-13, 14-13, 14-14, 15-14, 15-15, 16-15, 16-17, 20-17, 20-18, 21-18, 21-22.

Duración. 68:26 minutos.

Pelotazos. 588.

Saques. 3 de Jaka, 3 de Bengoetxea.

Tantos hechos. 8 de Jaka, 1 de Martija, 7 de Bengoetxea, 2 de Aranguren.

Tantos perdidos. 8 de Jaka, 2 de Martija, 4 de Bengoetxea, 5 de Aranguren.

Dinero. No hubo corredores, pero hubiera salido 100 a 60 por colorados.