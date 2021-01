El Labrit vuelve al circuito

Actualizada 29/01/2021 a las 06:00

Cuesta imaginar un Labrit vacío, sin público, sin cerca de un millar de voces perseverando en el sonido ambiente. Sin embargo, el frontón pamplonés está ya preparado para acoger mañana su primer encuentro del Campeonato de Parejas 2021 a puerta cerrada. Un hecho inaudito que adulterará el popular apelativo de ‘La Bombonera’.



Al amparo de las medidas anti-covid, la actividad profesional regresa así a la capital navarra después de seis meses apartada del circuito competitivo de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM). Lo hará con ocasión del encuentro estelar entre Elezkano II-Zabaleta y Peña II-Albisu, correspondiente a la quinta jornada del Parejas.



Además, está previsto el choque entre Alberdi-Salaverri II y Salaberria-O. Etxebarria, de la liguilla de Promoción, y un primer partido de complemento entre Bakaikoa-Ibai Zabala y Peio Etxeberria-Untoria.



EL DESEADO

El último festival de mano profesional programado en Pamplona se remonta al 1 de agosto del año pasado con ocasión de la celebración de la sexta jornada del Masters CaixaBank y la final del Parejas de Promoción entre Agirre-Eskiroz y Peña II-Erasun.



“El Labrit es un frontón magnífico, merece la pena jugar aquí”, destaca el entonces subcampeón Jon Ander Peña y uno de los ocho manistas que disputaron por última vez un encuentro en el recinto pamplonés. “El ambiente le da un plus que no hay en ningún otro frontón” -y asume- “Será triste ver las gradas vacías, pero como cancha es espectacular”.



Las limitaciones de aforo como consecuencia de las restricciones sanitarias y el coste que supone arrendar el Labrit, se han interpuesto en los intereses de las operadoras manistas. Tanto es así que el Labrit se vio desprovisto en los últimos meses de competiciones oficiales, como la liguilla de semifinales de la anterior edición del Parejas, el Cuatro y Medio o el Manomanista.



De hecho, el último partido del Campeonato de Parejas disputado en ‘La Bombonera’ tuvo lugar el 7 de marzo de 2020, hace ya más de diez meses y medio. “Es un frontón que se echa de menos, un frontón que a todos los pelotaris nos gusta”, comentó el vizcaíno Danel Elezkano tras una elección de material llevada a cabo ayer con cierto carácter excepcional.



CERRADO A CAL Y CANTO



Así las cosas, el Labrit se convierte en la segunda sede del Parejas 2021, que recala en suelo navarro después del festival programado en el Remontival del Estella nada más comenzar el nuevo año.



Los gestores del Labrit y Baiko se han propuesto cerrar el Labrit a cal y canto. El acceso al frontón quedará restringido a los doce pelotaris programados para mañana, cada uno de ellos podrán acudir en compañía de una persona; y también asistirán los intendentes, técnicos y médico de las empresas que componen la LEPM, así como personal acreditado para, por ejemplo, las funciones de mopa o marcador.



De igual forma, estarán presentes empleados de la Federación Navarra de Pelota Vasca y un par de miembros de la Junta Directiva, además de periodistas, fotógrafos y el equipo responsable de la emisión en directo del festival a través del primer canal de EiTB.

Embobados con el último ensayo de Zabaleta





El guipuzcoano José Javier Zabaleta sigue acaparando la atención del público incluso en los entrenamientos. El zaguero de Etxarren, de 29 años, aprovechó la elección de material celebrada en el Labrit para ensayar durante 20 minutos y con ayuda de Jon Apezetxea, intendente de Aspe, algunas posturas en el escenario de la quinta jornada del Parejas. Dejó embobados casi por completo a las pocos testigos ayer reunidos y, especialmente, a un Jon Ander Albisu que no le quitó los ojos de encima.

Zabaleta: “Nunca se da un pelotazo como con 20 años”





Para muchos aficionados, José Javier Zabaleta se ha convertido en la figura indiscutible en este comienzo del Parejas 2021. En apenas cuatro jornadas, el zaguero de Aspe se sitúa imbatido junto a Elezkano II, líderes de la clasificación, y para los especialistas de EiTB es el número uno, por delante de nombres como Altuna III, Mariezkurrena II, Albisu u Olaizola II.



“Danel y yo estamos dando el nivel que tenemos, nos encontrando bien y estamos sumando como pareja”, reconoce Zabaleta. “De momento me encuentro a gusto. Sigo entrenando todos los días de la semana para jugar cada vez mejor, aunque ya nunca se da un pelotazo como con 20 años”. No obstante, el zaguero de Etxarren advierte de que el Parejas es un campeonato “muy largo y pueden pasar un montón de cosas”.



Desde que en 2018 conquistara su segundo entorchado del Parejas junto a Ezkurdia, el gregario navarro no ha renunciado a las más altas cotas de rendimiento llegando a protagonizar al año siguiente una nueva final con Irribarria o liderar en compañía de Jaka la última liguilla de cuartos con 12 puntos en catorce jornadas. Una racha que no pudieron culminar tras la pandemia. “Hubo muchas cosas que no nos beneficiaron y no supimos estar a la altura”, señala.



Tras sufrir varias molestias en las manos durante el Masters CaixaBank del verano, Zabaleta está demostrando su mejor versión. Una progresión fundamentada en el frontón y en el gimnasio de Ororbia donde se ejercita a las órdenes de Iñaki Barbajero. “Lo único que quiero es que las lesiones me respeten”, remarca.