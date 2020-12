Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Mikel Urrutikoetxea compareció ante los medios de comunicación desplazados al Bizkaia en soledad y dolido por una derrota que llegó “en un buen momento” para él y Olaizola II. “El palo ha sido grande pero la verdad que ya nos ha pasado más de una vez y habrá que seguir trabajando”, asumió.

El ayer zaguero de Baiko fue el objeto de deseo de Ezkurdia-Martija. Sobre él pesó buena parte de la estrategia del combinado de Aspe . “En línea generales han sido mejores que nosotros. Tanto Joseba, como Julen han hecho un gran trabajo, son justos vencedores y hoy se merecen ganar la txapela”, felicitó.

La pareja de Baiko se vio sometida al compás de juego de sus rivales, bloqueada ante la falta de oportunidades e incapaz de vislumbrar una solución eficaz con la que no dar al traste con su filosofía de juego. “Nosotros hemos intentado hacer nuestro juego, solo que hoy era muy complicado porque tanto en defensa como en ataque Ezkurdia y Martija han jugado un partido muy completo”, repasó.

El pelotari de Zaratamo acusó por momentos el cansancio de tantos peloteados, algunos que rozaron los 80 pelotazos. Padeció la dureza física de la final del Parejas 2020. Asimismo, Urrutikoetxea sufrió una torcedura de tobillo, el 7-13, después de un leve encontronazo con Julen Martija, que no le impidió continuar pese al “dolor del momento”.



EL PEAJE

Fueron sus manos las que acarrearon el mayor castigo. Tanto la izquierda, como la derecha fueron víctimas del acoso y derribo al que fue sometido en los cuadros largos y las defensas de aire a la altura del cuadro cinco y medio. “Hoy era un día en el que había que sufrir aún teniendo las manos mal, había que darlo todo hasta el último tanto”, aseguró. Un peaje que pone en duda su estreno en el Cuatro y Medio, previsto para este sábado frente a Bengoetxea VI.

“He terminado muy justo y tengo muy poco tiempo para recuperar”, reconoció Urrutikoetxea, “Si no estoy bien tengo claro que no voy a poder jugar. No sólo porque no he podido hacer ningún entrenamiento, ni preparar el campeonato, sino porque salir con las manos mal no merece la pena. En un campeonato así hay que salir al cien por cien”.

De esta manera, Urrutikoetxea cierra su segunda final del Parejas como zaguero. “Como delantero tengo una cosa pendiente que algún año me gustaría conseguir”, sostuvo.

