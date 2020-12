Joseba Ezkurdia: “Julen ha jugado un partidazo”

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Salió a pedir de boca. Joseba Ezkurdia y Julen Martija cumplieron con el plan que traían de casa. La paciencia se convirtió en su mejor aliado para poder tomar el control del partido, sin precipitaciones, escogiendo bien cada momento. Alargando el frontón, impidiendo que Olaizola II-Urrutikoetxea se hicieran fuertes en los cuadros delanteros y cediendo la responsabilidad al zaguero de Etxeberri en su primera final.



Julen, de 23 años, inauguró su palmarés profesional ayer con el título del Parejas 2020, el que tanto deseaba, el que le permite ahora soñar a lo grande. “Todavía no me lo creo”, comentó en rueda de prensa. “Ese momento de subir al podio es increíble, es una sensación un poco rara porque no hay público pero el hecho de ganar esta txapela es único”, reconoció.

UN SHOCK

El gregario navarro no se arrugó y exhibió la entereza de un campeón. Quizás fue él quien más ayudó a Ezkurdia. “Julen ha jugado un partidazo”, destacó su compañero, “Ha gozado un montón, ha defendido y ha estado en todos los sitios del frontón”.



Martija, que achacó algunos de sus fallos a los nervios y a la mala suerte, aseguró haberse sentido “a gusto en la cancha” y “muy concentrado” pese a un inicio adverso en el marcador. De hecho, el navarro protagonizó uno de los susto de la final al golpear en la cabeza a Olaizola II con una escapada de derecha. “Aunque en aficionados me había pasado alguna vez, en profesionales nunca. Ha sido un shock”, anotó. “Es cierto que después de un pelotazo así cuesta recuperar la concentración pero he visto que estaba bien y me he relajado”.



LA EXCELENCIA

Con este título, el pelotari de Aspe cierra la temporada que rige la Liga la Empresa de Pelota a Mano (LEPM) como el mejor zaguero del curso, por delante de Zabaleta, Imaz y Rezusta. El cuarto mejor pelotari del ranking de 44 manistas.



“En este campeonato me he sentido muy a gusto jugando con Joseba y después de todo lo que he pasado a causa del coronavirus estoy muy contento con el juego que estoy demostrando ahora”, y añadió, “Esta txapela sabe muy bien pero hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando duro. Seguiremos dándolo todo”. Julen Martija dedicó el entorchado a toda su familia, “que son los primeros en apoyarme cuando pierdo un partido”, apostilló; a su novia y a la memoria de su abuela, que falleció el año pasado.



Joseba Ezkurdia, por su parte, mantiene vivo un récord personal: cuatro finales como primer espada y cuatro txapelas en la máxima categoría. “Ojalá sigamos así”, deseó. El delantero de Arbizu recupera así la alegría, especialmente después de perder contra Jokin Altuna en el Manomanista. “Pasé una semana mala, desmotivado, sin ganas de entrenar -y añadió- pero la verdad que tanto Julen como los de mi alrededor me han ayudado mucho para encancharme”, y añadió, “Después de un año raro, duro, creo que me viene muy bien esta txapela”. Sin tiempo para celebraciones, El nº1 del ranking iniciará la defensa del cetro del Cuatro y Medio este domingo.

