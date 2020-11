Jaka: "Todo lo que he conseguido en la vida ha sido luchando"

Actualizada 29/11/2020 a las 20:38

Erik Jaka estaba feliz después de conseguir su primera txapela manomanista, su primer título de primera a los 26 años. El delantero de Lizartza se reivindicaba en el Bizkaia. "Yo he conseguido todo lo que he conseguido luchando, y creo que ha merecido la pena. He jugado un partido más completo, he hecho mi juego y he minimizado sus virtudes. le he visto sin la confianza de otras veces, he visto que tenía una marcha más que él y he sabido hacerlo. A partir del 21-14 me ha costado cerrar el partido. Ha sido una final de una tensión enorme", explicaba. "Sé de dónde vengo, sé lo que hago, lo que tengo que hacer y aún no teniendo el foco que tienen otros, de tener menos apoyo de la prensa y de la gente he llegado a donde ha llegado. Esta txapela sirve para muchos pelotaris que trabajan día a día. Y creo que puedo ser el ejemplo de muchos de esos pelotaris. Tienes que creer al 100%, ejecutar tu plan al cien por cien y si he ganado es por méritos propios".

Jaka tuvo una dedicatoria clara para su txapela. "La final va por mi madre que nos dejó y por su hermano que también murió este año", dijo.

