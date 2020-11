Altuna: "No sé qué ha pasado, no he hecho lo mío"

Actualizada 29/11/2020 a las 19:49

Jokin Altuna lloró en el Bizkaia tras la derrota. Al término del partido estaba hundido. "El deporte duro, hay momentos muy buenos y momentos muy malos y no sé qué ha pasado. No he hecho lo mío. En todo el campeonato levaba un guion y hoy ni he intentado jugar como sé. No ha sido un buen día y toca levantarse", ha comentado el delantero de Amezketa, que en sala de prensa llegó a insinuar que igual no jugaba el Cuatro y Medio.

