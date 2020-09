Los pelotaris de Aspe piden diálogo para que se solucione el conflicto de Baiko

Actualizada 28/09/2020 a las 19:35

La plantilla de Aspe ha emitido un comunicado en el que muestras su preocupación por las circunstancias que atraviesa la plantilla de Baiko, y piden que la situación se reconduzca a la mayor brevedad posible.

"Estamos muy preocupados con esta situación, las injusticias que se están sucediendo en el mundo de la pelota no son normales y nunca antes las habíamos vivido. Pedimos que se acerquen posturas, se deje de buscar culpables, se apague el orgullo de un lado y por favor se solucione de una vez por todas este problema. La imagen que estamos dando es lamentable. No vendamos que el problema ha sido el coronavirus, si se quiere llegar a acuerdos para salir de esta situación, el diálogo y la colaboración es el único camino, como ha ocurrido en nuestra empresa".



La plantilla de Aspe tiene claro que "si no remaremos en la misma dirección, echaremos al traste años y años de trabajo de muchísima gente". Y además muestran su apoyo explícito a Iosu Esquíroz, Víctor Esteban, Unai Laso y Jon Marezkurrena.