Un interrogante en vez de Laso

Actualizada 23/09/2020 a las 06:00

Ya no queda rastro de Unai Laso en Baiko. El delantero de Viscarret ya no aparece en el cuadro de pelotaris, y en el señalamiento de los partidos no figura el 3 de octubre en Bilbao para el segundo partido de la liguilla de semifinales del Parejas. En su lugar hay un interrogante como delantero de Albisu contra Jaka-Zabaleta.

La empresa no se ha pronunciado públicamente sobre quién será su suplente en el campeonato. Tampoco sobre el comunicado que 18 pelotaris hicieron público hace una semana en Tolosa. En corrillos pelotazales se apunta a Peña II como el sustituto de Laso en la fase final del campeonato de Parejas.

SEGUIR JUGANDO

¿Y cómo está Unai Laso? Una vez conocida su no continuidad en Baiko el pelotari ha preferido mantenerse en un segundo plano, de momento. “Voy a seguir jugando a pelota”, ha trasladado.

La nota pública de Baiko dejaba “una puerta abierta a un futuro encuentro entre ambos”. Un reencuentro que solo parecería posible si Laso aceptara las condiciones puestas por la empresa encima de la mesa.

¿E irse a Aspe? Que el delantero de Viscarret es un pelotari interesante y de futuro lo dice su edad, su progresión, su juego y el tirón que tiene entre los aficionados. De eso no hay duda. Pero hoy por hoy hacerse un hueco en la promotora eibarresa parece una quimera. La primera línea está cubierta con Altuna, Ezkurdia, Irribarria, Jaka, Elezkano, Peio Etxeberria... Pelotaris consolidados, con contratos en vigor de larga duración. Y con una buena segunda línea de segundas. Darío, Elordi, Salaberria, Zabala... no es sitio para Laso ese segundo escalón.

A Unai Laso le queda otra vía, la de reciclarse como aficionado en el Huarte, donde coincidiría con los Yoldi, Beroiz y compañía, y donde podría entrenarse (a otra intensidad) y matar el gusanillo competitivo.

Pilotabizi insta a las empresas a solucionar el conflicto

La plataforma Pilotabizi, que organiza el Campeonato de Euskalherria de clubes, emitió el domingo por la noche un comunicado en el que veía con preocupación las últimas decisiones tomadas en Baiko “que además de trasladar una mala imagen de este deporte a la opinión pública supone un menoscabo deportivo de consecuencias imprevisibles (...) y puede poner en cuestión la perdurabilidad de uno de los patrimonios inmateriales de la cultura vasca”. La plataforma insta a las empresas “a encauzar el conflicto de una forma dialogada y a restaurar la situación anterior a las graves decisiones tomadas”. También hace un llamamiento a los gobiernos vasco y navarro, a las federaciones vasca y navarra a encauzar el “conflicto abierto en la mano profesional”. Y a los clubes “a que todos juntos reflexionen sobre el camino por el que algunos pretenden que transite este deporte”. Para lo que promoverán un encuentro de clubes de mano.