El partido de los errores, 21 de 38 tantos

Actualizada 17/08/2020 a las 06:00

Cuando a Erik Jaka se le fue la volea abajo y subió el cartón 22 al marcador, Ezkurdia-Aranguren resoplaron tranquilos y se miraron. Habían dejado en 16 a Jaka-Albisu en un encuentro que fue un muestrario de errores por parte de los cuatro protagonistas. No es una apreciación subjetiva. 21 de los 38 tantos que subieron al marcador fueron errores. Con ese 55% está todo dicho. Para Ezkurdia-Aranguren es el quinto punto, que les permite estar en la lucha por entrar entre los cuatro mejores.

No han tenido suerte las empresas con los programas que han propuesto para Zarautz. El primero no tuvo una buena respuesta de público, ayer con la grada ligeramente más poblada no respondieron los artistas. No tuvo el partido continuidad en el juego, ni tampoco el mando de ninguna pareja, porque todos vivieron condicionados por los errores. Muchos de ellos pequeños, tontos, pero que torpedearon el espectáculo. Comenzaron mandando los azules con un 0-3 de salida, posiblemente en el mejor rato de Erik Jaka. Mantuvieron los dos duetos una lucha apretada hasta el seis iguales.

LA LESIÓN DE JAKA

Marcó Ezkurdia el seis iguales después de marrar una volea. Al segundo Erik Jaka se fue al vestuario con problemas en la pierna derecha. El delantero guipuzcoano sufrió una molestia muscular a la altura del gemelo, por la cara interna. Fue examinado por el doctor Urrutia, que le protegió la zona con un vendaje compresivo.

El problema de Jaka, que probó y quiso seguir jugando, terminó de descentrar el partido. Jon Ander Albisu entró en barrena, cinco de sus ocho fallos se produjeron en esta fase del encuentro. Y los colorados también se contagiaron de la circunstancia, a pesar de que abrieron el partido con un 14-6. Le faltó confianza a Joseba Ezkurdia; Aranguren estuvo más seguro y Jaka le puso más intención que poder. Mermado se acercó a un 19-15, pero hasta ahí llegaron.

Ezkurdia-Aranguren 22

Jaka-Albisu 16

Frontón . Aritzbatalde de Zarautz, discreta entrada.

Marcador . 0-3, 2-3, 2-4, 6-4, 6-6, 14-6, 14-12, 19-12, 19-15, 21-15, 21-16 y 22-16.

Duración . 72 minutos.

Pelotazos . 638.

Saques . 2 de Ezkurdia, 0 de Jaka.

Tantos hechos . 8 de Ezkurdia, 1 de Aranguren, 8 de Jaka, 0 de Albisu.

Tantos perdidos . 7 de Ezkurdia, 1 de Aranguren, 5 de Jaka, 8 de Albisu.

Dinero . De entrada a la par.

3 puntos separan a las cinco primeras parejas del Masters Caixabank en las cinco primeras jornadas.

CLASIFICACIÓN

1. Artola-Rezusta 8+74

2. Altuna-Imaz 7+46

3. Bengoetxea-Martija 6+5

4. Olaizola II-Zabaleta 5+23

5. Ezkurdia-Aranguren 5-18

6. Jaka-Albisu 4+10

7. Elezkano-Aretxabaleta 1-50

8. Urrutikoetxea-Irribarria 0-90

PRÓXIMA JORNADA

Vi/Plentzia Urruti-Irribarria contra Olaizola-Zabaleta.

Sa/Soria Begoetxea-Martija contra Artola-Rezusta.

Do/Elgoibar Jaka-Albisu contra Altuna-Imaz.

Lu/Elgoibar Elezkano-Mariezku contra Ezkurdia-Aranguren