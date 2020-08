Actualizada 07/08/2020 a las 06:00

Cuatro pelotaris navarros, adscritos a las filas de la empresa Baiko, están pendientes de una llamada. Los delanteros Unai Laso y Asier Agirre y los zagueros Jon Mariezkurrena y Iosu Ezkiroz terminan contrato con la promotora bilbaína en los próximos meses, y aún no han recibido notificación alguna por parte de la empresa para saber si cuentan o no con ellos en el futuro.



La situación, que ya se ha dado en otros momentos, adquiere otro relieve si se tienen en cuenta las declaraciones efectuadas por el director general de la empresa, José Ramón Garai, en las que se apuntaba que vienen tiempos difíciles en las filas de Baiko.

“El número de festivales ha disminuido y posiblemente eso también lleve a hacer un ajuste en el número de la plantilla. En estos momentos probablemente no sean necesarios todos los pelotaris que tenemos. Habrá que ver cuántos lo son, pero es evidente que tenemos un exceso de pelotaris”, dijo Garai en Radio Euskadi.



La empresa Baiko anunció a finales de junio las renovaciones de Imaz y Aranguren, así como la no cointinuidad de Arretxe y Etchegoin, pero aún no han contactado ni hecho propuesta de renovación a los cuatro navarros pendientes de renovar.



PELOTARIS VÁLIDOS



Laso, Mariezkurrena, Agirre y Eskiroz tienen edades comprendias entre los 21 y los 25 años, y han demostrado que son pelotaris que aportan valor a Baiko.



Con Olaizola II cerca de la retirada, Bengoetxea y Urruti en plena madurez, Laso está llamado a ser el aire fresco en los cuadros alegres. Tiene desparpajo, valentía, conecta con la grada y conforme se le han dado oportunidades ha mostrado su valía. En el Parejas está inmerso en plenas semifinales.



A sus 21 años Jon Mariezkurrena es un zaguero llamado a grandes cosas. Tiene una derecha enorme, que no envidia en nada a la de los grandes del momento. Hizo un buen verano y un buen Parejas el año pasado con Artola, no ha tenido tanta suerte este con Bengoetxea.



Asier Agirre ha demostrado con tres títulos (dos Parejas y un Cuatro y Medio de Promoción) que, de momento, es un buen delantero de segunda línea. Es bonito de ver, valiente y rematador, y quizá las lesiones le han impedido tener una continuidad plena para mostrar su verdadero nivel.



Iosu Eskiroz cumple su primer ciclo como profesional, y a sus 22 años ha ganado un Parejas de Promoción en su única participación.