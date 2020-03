El remonte no renueva contratos; las empresas de mano, a la espera

Actualizada 25/03/2020 a las 20:30

La pandemia del covid-19 también ha dejado sentir sus daños colaterales económicos en la pelota profesional. El martes la empresa Oriamendi 2010, que explota la actividad del remonte en Galarreta, anunciaba la renovación de los contratos de sus 28 pelotaris. Queda por ver cómo evolucionan las cosas en la mano. Los 46 pelotaris de Aspe y Baiko están pendientes de ver qué hacen sus empresas. La posibilidad de aplicar un ERTE está encima de la mesa.



Poco antes de las ocho de la tarde del martes, la empresa Oriamendi apuntaba a través de un comunicado que no renovaba el contrato de su plantilla de pelotaris. La idea inicial era haber realizado un ERTE, pero se da la circunstancia de que para la mayor parte de los pelotaris el remonte es una segunda actividad profesional, tienen otros trabajos. Por lo que a la promotora guipuzcoana no le ha quedado otra salida que rescindir los contratos de todos su pelotaris, que tenían contrato hasta el próximo 31 de marzo.



La situación de la plantilla se regularizará en cuanto retorne la normalidad tras la pandemia.



LA MANO, SITUACIÓN DELICADA



En las empresas de mano la opción de hacer un ERTE está sobre la mesa, si es que no se ha hecho ya. Aspe no se ha pronunciado al respecto, mientras que Baiko ha aplicado una política de cerrojazo informativo desde que se decretó el estado de alerta nacional, y se cesó cualquier actividad deportiva. De hecho, la empresa que dirige José Ramón Garai ha prohibido hacer cualquier declaración pública a sus pelotaris hasta nueva orden. Tampoco Baiko como tal efectúa declaración alguna.



Aspe cuenta en la actualidad con una plantilla de 22 pelotaris, mientras que en Baiko son 24, sin contar staff ni técnicos. Para todos ellos la pelota es su actividad profesional, no tienen otros trabajos, y cobran de acuerdoa un número de partidos jugado, según cada caso.



La mano va a cumplir tres semanas parada. Existe un contrato para retransmitir 150 partidos con ETB, hay que ver cómo resolver y cuadrar todo eso.