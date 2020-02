Jon Mariezkurrena: “El buen deportista es el que sale de los baches”

07/02/2020 a las 06:00

No es sencillo codearse con la elite con 20 años. Cuando las cosas van bien, todo son felicitaciones y parabienes. Es lo que vivió Jon Mariezkurrena la temporada pasada en su primer Parejas. En el de 2020 las cosas han venido torcidas. No han acompañado la forma, ni el juego, tampoco el delantero. Pero Mariezkurrena ha sabido rehacerse y, sobre todo, aprender.



¿Cómo está?

Está siendo un Parejas bastante difícil. Entré con dificultades por un par de lesiones que me hicieron

