01/02/2020 a las 06:00

Volverá a colgarse el cartel de no hay billetes esta tarde en el frontón Labrit, será la octava semana seguida que suceda. En esta ocasión no cabrá un alfiler para ver un choque sin navarros en liza. Porque el de esta tarde es un derbi guipuzcoano con tintes determinantes para el Parejas: Irribarria-Rezusta y Artola-Imaz se enfrentan por un punto que les haga mirar a las semifinales, o no. Irribarria-Rezusta juegan por segunda vez en el campeonato en el Labrit. Lo hacen con el objetivo de eng

Selección DN+