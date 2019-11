30/11/2019 a las 06:00

¿Qué representó la txapela?

Ganarle a ‘Atanillo’ era como tocar el cielo con los dedos. Nunca había imaginado que podía vencer a uno de mis ídolos. Ese día supuso una alegría indescriptible, sentí que ya había ganado todo en la pelota. Tenía el camino abierto para jugar con los mejores. ¿Confiaba en su triunfo?

Nos enfrentamos el año anterior en semifinales y me ganó (22-18). Pagué la novatada. Al año siguiente me di cuenta de que le podía ganar y me preparé a fondo. Desde mayo,

