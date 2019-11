Altuna: "El año pasado me alegré de que Joseba ganara, todo lo consigue con trabajo"

13/11/2019 a las 06:00

Jokin Altuna Altuna (Amezketa, 1996) es un tipo normal con el que cualquier podría hablar de cualquier cosa. El haber jugado ya cinco finales, el tener un don para hacer arte con la pelota en la mano no le ha hecho endiosarse, ni creérselo. Al revés. Altuna sabe que el examen del pelotazale es diario, y obra en consecuencia. ¿No llegar a esta final hubiera sido un fracaso?

No tanto, nadie me lo ha dicho. Pero sí que he notado la ‘obligación’ de clasificarme. Eso lo noto. Cuan

