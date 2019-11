Unai Laso acaba tercero en la Jaula

09/11/2019 a las 06:00

Unai Laso va a terminar su primera participaciónen el Cuatro y Medio de primera como tercer clasificado. El delantero de Viscarret no jugará el partido por el tercer y cuarto puesto después de que Erik Jaka anunciara el viernes por la mañana que no se ve en condiciones para jugar el domingo en el Beotibar de Tolosa. Además de subir ya seguro el domingo 27 al podio final del Arena, el navarro estará preparado por si alguno de los dos finalistas -Altuna III o Ezkurdia- sufriera algún contratiempo en forma de lesión y no estuviera listo para la final.



Hace una semana, justo al terminar la semifinal contra Joseba Ezkurdia en el Labrit, Erik Jaka ya anunció en estas páginas que tenía serias dudas sobre su participación en el partido por el tercer y cuarto puesto, previsto para mañana en Tolosa. El delantero de Aspe hizo ayer una prueba de 40 minutos en el propio Beotibar, acompañado por Jon Apezetxea. Las sensaciones no fueron buenas, persisten el dolor y las molestias. Por lo que el guipuzcoano le anunció a su empresa que suspendía el partido.



De acuerdo con el reglamento, Laso pasa a ser automáticamente el tercer clasificado. El pelotari, además, jugará mañana en el primer partido del Labrit. Olaizola II-Aretxabaleta contra Laso-Zabaleta. Su siguiente meta, el Parejas.



LOS ÚLTIMOS TERCEROS

2019 Laso*

2018 Urrutikoetxea

2017 Bengoetxea VI*

2016 Urrutikoetxea *

2015 Bengoetxea VI*

2014 Bengoetxea VI*

2013 Saralegi

2012 Berasaluze VIII

En los años que aparece el pelotari que ha quedado tercero con asterisco es que el partido por el tercer y cuarto puesto no se jugó por indisposición o lesión del otro contrincante.

