El remontista Koteto Ezkurra, sibarita con la comida, con mano en la cocina y el objetivo de aprender inglés

05/10/2018 a las 06:00

¿Qué se ha dejado por el camino en estos años para ser número uno de la modalidad? Nada. Usted no ha sido un stajanovista de la preparación. No he sido el profesional más purista del mundo. Una vez entró a la empresa un gerente que había sido remero, y que tenía varias regatas de la Concha ganadas. Veía a la gente en el frontón con algún kilo de más, y decía esto no puede ser. Hubo que recordarle que éramos pelotaris, no deportistas. El pelotari es pelotari. Yo me he cuid

Selección DN+