Altuna III pasa la prueba y jugará el Torneo Bizkaia

Actualizada 20/07/2018 a las 16:00

Jokin Altuna, vigente campeón del Manomanista, ha puesto a prueba la recuperación de su lumbalgia en el frontón Idiazabal con Jokin Etxaniz durante una hora de entrenamiento, en la que realizado desplazamientos, golpeos y saques, y sus sensaciones han sido buenas: "He calentado bien y a lo largo de la prueba no he notado molestias. Estoy para jugar en Barakaldo el Torneo Bizkaia".

Este domingo el delantero de Amezketa jugará en el estelar de Barakaldo junto a Martija frente a Irribarria y Rezusta. Y, al día siguiente hará dupla con Zabaleta para intentar batir a Olaizola II y Albisu.

