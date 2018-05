Altuna III, campeón del Manomanista ante un Olaizola digno de su leyenda

El guipuzcoano Jokin Altuna se caló este domingo su primera 'txapela' de campeón del Manomanista, el torneo más importante de la pelota vasca, al imponerse en la final al navarro Aimar Olaizola en un abarrotado frontón Bizkaia de Bilbao por 22-14.

En lo que era un duelo generacional, Altuna III, de 22 años, acabó superando a Olaizola II, que buscaba su quinto Manomanista y su decimoquinto gran título, en un gran partido que mantuvo la igualdad hasta el 13-14 y en el que el de Amezketa decidió con un parcial de 1-8 hasta el marcador definitivo.

Fue un gran partido entre dos pelotaris no demasiado brillantes en ataque, pero entregados y con una gran defensa, en medio de un espléndido ambiente con los habituales más de 3.000 aficionados en las finales que acoge el frontón bilbaíno.

Además de la primera en el Manomanista, la de hoy es la segunda txapela de Altuna en el grandes torneos, ya que logró otra en 2017 en el Cuatro y Medio, en el que suma dos finales.

El guipuzcoano es el sexto campeón diferente en los seis últimos años tras el propio Olaizola (2013), el ya retirado Juan Martínez de Irujo (2014), los dos grandes dominadores de lo que va de Siglo XXI, Mikel Urrutikoetxea (2015), Iker Irribarria (216), con el vencedor de hoy los nuevos grandes valores de la mano, y Oinatz Bengoetxea (2017), este también de la 'vieja guardia'.

El duelo empezó con dos tantos seguidos de Olaizola, a pesar de que el primer saque correspondió a Altuna. Reaccionó el de Amezketa para meter el encuentro en una primera fase de tremenda igualdad, con los dos protagonistas defendiendo muy bien al aire. Aunque quizás con Altuna más brillante, a pesar de lo parejo del marcador (3-3, 4-4, 5-5, 8-8).

Ahí, en lo que parecía un inicio de tacada del navarro con un 2-0 para igual el 6-8 con el que se había adelantado Altuna, llegó una de las jugadas claves.

A Aimar le botó justo en la raya una volea cruzada al ancho con la que parecía que iba adelantarse 9-8 y encadenar un 3-0 de parcial y Altuna aprovechó la desilusión del de Goizueta para encadenar la primera de la dos buenas tacadas que le permitieron lograr la victoria.

Fue un 0-6 que le adelantó 8-14 que parecía empezar a ladear el choque del lado azul. Pero reaccionó colorado con un 5-0 que devolvió las cosas casi como al principio (13-14), con la sensación que la gran defensa de aire de Altuna a media cancha empezaba a flaquear.

Un dos paredes del de Aspe tras dominio del de Asegarce que impidió al navarro empatar a 14 también tuvo mucha incidencia en el resultado final, ya que el ganador empezó a rematar con más finura que hasta entonces.

Y también aprovechó varios errores no demasiado forzados del campeonísimo navarro, que tuvo una decena de ellos, bastante más de lo que acostumbra.

A Aimar ya no le valió ni el 20-14 que le regaló el guipuzcoano porque ya Altuna estaba lanzado, había recuperado su gran defensa del inicio y cerró el 22-14 final con una dejada a placer.

Marcador: 2-0, 2-3, 3-3, 3-4, 5-4, 5-7, 6-7, 6-8, 8-8, 8-14, 13-14, 13-20, 14-20 y 14-22.

ALTUNA III: "ESTOY FELIZ PORQUE ENTRO EN LA HISTORIA"

Jokin Altuna se mostró "feliz" tras ganar a Aimar Olaizola en el frontón Bizkaia de Bilbao y conquistar así su primer título del Campeonato Manomanista porque esta victoria en la competición más importante de la pelota vasca le permite "entrar en la historia".

"He hecho una grandísima final y estoy muy contento", subrayó el pelotari guipuzcoano después de admitir que comenzó el partido con "nervios" y que tanto a él como a su rival les costó "gozar de la pelota" y alcanzar su mejor nivel.

Altuna III señaló como uno de los momentos clave del partido el 15-13 a su favor en un tanto que dominaba Olaizola II y que resolvió con un dos paredes.

"Me ha ayudado a recuperar el saque y a jugar bien desde ese momento, aunque con 20-13 todavía lo veía difícil porque Aimar con el saque es muy peligroso. El tanto 21 ha sido durísimo y ahí sí que lo he visto más cerca", explicó el delantero de Amezketa.

Por su parte, Olaizola II reconoció que Altuna III "jugó mejor" y ganó "merecidamente" la 'txapela' en un partido del que lamentó sobre todo que no fue "meter pelota en la pared izquierda" con el saque facilitando así el juego de su rival.

"Lo peor que he hecho es que con el saque no he hecho tacadas. La clave ha estado en que no he metido en pared izquierda y el sí ha acertado en el saque y ha rematado mejor. Y los tantos duros han caído prácticamente todos a su favor", explicó el cuatro veces campeón de esta competición.

El navarro coincidió con Altuna al valorar también como muy importante el 15-13 en un momento "en el que tenía dominado el tanto".

"Me da pena porque creo que podía haber jugado mejor y ha habido cosas que he hecho durante el campeonato que hoy no me han salido, pero lo he dado todo y me quedo con eso. Me quedo muy a gusto con el campeonato que he hecho y con la edad que tengo -38 años- estoy muy contento de haber vuelto a jugar la final", concluyó.