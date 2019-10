Prohíben entrar en Nepal durante 5 años al montañero español accidentado

Actualizada 24/10/2019 a las 19:09

El Gobierno de Nepal impuso este jueves la prohibición de entrada al país durante 5 años al montañero español David Suela Fernández, que fue descubierto escalando ilegalmente en el Himalaya con el también español Luis Felipe Valverde Guzmán, que murió el sábado al precipitarse al vacío.



Suela, de 40 años, y Valverde, de 44, sufrieron un percance mientras trataban de alcanzar sin los permisos oficiales de escalda la cima del Chukima Go (6.258 metros) situado en la frontera con China.



Valverde falleció al desatarse su cuerda, según las autoridades nepalíes, que insisten en que no llevaba los equipos adecuados, mientras que Suela fue rescatado el domingo y llevado a un hospital de Katmandú, donde reconoció no haber adquirido los permisos de escalada, que tienen un coste de 125 dólares por persona.



El portavoz del Ministerio nepalí de Turismo, Ghanshyam Upadhyaya, informó a Efe de la sanción gubernamental tomada hoy en base a la recomendación del Departamento de Turismo, que emite los permisos.



"Una vez que sea deportado, a Suela no se le permitirá entrar en Nepal durante cinco años", subrayó Upadhyaya.



"El fuerte castigo ha sido impuesto para desalentar tales prácticas en Nepal", remarcó.



El Departamento de Turismo había planteado también otras dos sanciones: la prohibición de escalar en el país durante una década o una multa de 250 dólares, el doble del precio del permiso.



Una vez realizada la autopsia a Valverde, su cuerpo será entregado a las autoridades españolas en Katmandú para su repatriación.



Durante la temporada de escalada de otoño en Nepal, que finaliza a mediados de noviembre, las autoridades nepalíes habían entregado permisos a 998 montañeros extranjeros.



