Irati Cuadrado Noáin: "No voy a ciegas. Sé el nivel altísimo que va a haber y soy consciente del mío"

La pasada temporada se quedó a 8 segundos de haber cumplido los criterios para acudir a un Campeonato del Mundo de esquí de fondo, el deporte que practica desde hace casi 12 años y en el que ha logrado títulos nacionales, ha sido internacional y es la gran dominadora en Navarra las últimas campañas. Y, ahora, la burladesa Irati Cuadrado Noáin, de 21 años, ya se ha trasladado a a Brezno-Osrblie (Eslovaquia) para tomar parte en un Mundial, pero no de esquí nórdico sino de biatlón.

Toda una “sorpresa” para esta joven estudiante de enfermería que, a principios de este año, decidía empezar a competir este año en una disciplina olímpica que combina el esquí de fondo con el tiro olímpico, ya que ve “muy reducidas” sus aspiraciones de regresar a los equipos nacionales en el que ha sido su deporte prioritario esta última década.

En principio, tiene previsto competir este viernes 25 en la distancia Supersprint sobre un recorrido de 4,5 kilómetros en rollerski -dos patines especiales que se utilizan en lugar de tablas de esquí- más las dos zonas de tiro al blanco, con cinco lanzamientos en cada una de ellas primero desde la posición de pie y, luego, tumbada. A ello se le añaden las penalizaciones por cada tiro fallado, que se convierten en unos metros más de recorrido sobre los rollers. El sábado 26 disputará la distancia Sprint sobre 7,5 kilómetros y también dos zonas de tiro.

“Ya el año pasado estuve viendo el Mundial de biatlón de verano que se celebró en Alemania así que me hago un poco a la idea del nivel que voy a encontrarme. Allí estaban, y van a estar, esquiadoras que suelen competir y ganar en la Copa del Mundo. No voy a ciegas. Sé el nivel altísimo que va a haber y soy muy consciente de mi nivel. Estoy mejorando. Y desde el primer día me veo mucho más segura en el tiro, sobre todo, aunque aún hay mucho margen de mejora. Básicamente voy a aprender, a adquirir experiencia, porque no puedo pedir resultados. Es prácticamente imposible”, reconoce realista.

CON EL RIFLE A LA ESPALDA

De esta forma, Cuadrado -que se colgó el bronce en el Campeonato de España celebrado en marzo- sigue así los pasos de Henar Etxeberria, deportista de Huarte que ya se proclamó campeona de España absoluta y sénior de biatlón, siendo internacional y acudiendo como ahora la burladesa, a un Mundial de Biatlón de verano, en 2016, a Otepaa (Estonia). Y, de hecho, el arma que portará para su cita mundial será la misma que utilizó Etxeberria en sus competiciones y que pertenece a la Federación Navarra de Deportes de Invierno.

La entidad deportiva navarra le presta el arma indispensable para poder participar, y la federación nacional corre en esta ocasión con los gastos del viaje, pero lo habitual es que, en cada competición o entrenamiento, la financiación al completo salga del bolsillo de Cuadrado, que recibe una beca de la Fundación Induráin como ayuda y el apoyo, en forma de material deportivo tanto de esquí como de roller, de una empresa madrileña Mundo Nórdico.

“Aquí en España es prácticamente imposible ser profesional del esquí de fondo. Y si el fondo aquí es un deporte pequeño, el biatlón lo es aún más. En el extranjero si que hay quienes pueden vivir de estos deportes, en los que por cierto las ganancias son muy similares entre hombres y mujeres, pero aquí es impensable”, apunta la navarra, que actualmente vive a caballo entre Jaca (donde entrena, pudiendo combinar las sesiones de roller con las de tiro en Candanchú) y la capital navarra, donde estudia.

Y ha sido, precisamente, el hecho de tener que viajar portando un arma de fuego lo que más quebraderos de cabeza le ha dado en las últimas semanas antes de viajar a Eslovaquia. “Estoy acostumbrada a viajar con las tablas, siempre como equipaje especial en los aviones y pagando más tasas por ello. Pero, claro, al llevar una carabina todo se complica un poco más”, explica riendo. De hecho, ya sin salir de casa, ha tenido que hacer algunos cambios. “Al margen de los trámites legales que he tenido que hacer estos días, tuvimos que colocar también un armero en casa para poder guardarla”, apunta una Cuadrado que deberá viajar siempre junto a su arma, que pesa 4 kilos y que cuenta con un arnés especial para poder colocársela a la espalda durante la competición. “Tengo una maleta especial también para ello”, indica.

La posibilidad de poder debutar en un mundial de biatlón de verano surgió casi por casualidad y, desde luego, inesperada. “Sabía que los campeonatos de Aragón, en los que competimos a mediados de julio, eran clasificatorios para el Mundial pero no contaba con esa posibilidad, la verdad. Creía que no iba a tener opciones -reconocía la burladesa-. Decidí participar por ir adquiriendo experiencia en el biatlón e ir probando cosas nuevas. Y no me salió nada mala carrera -logró un primero y un segundo puesto-. Me vi con buenas sensaciones con los roller y en tiro, en mi línea, que es donde mayor margen de mejora tengo. A la semana o así me llamaron desde la federación para seleccionarme”, recuerda.

“Esta próxima temporada de invierno mi idea es intentar combinar los dos deportes todo lo posible. El fondo en España se ha quedado un poco estancado, los equipos nacionales se han reducido mucho, apenas hay tres plazas en categoría masculina y menos aún en la femeninos donde casi es imposible que puedas competir como selección, y he decidido por ir probando también con el biatlón a ver si hay más posibilidades. Además, tiene ese aliciente añadido de la incertidumbre. En el esquí de fondo es más fácil de saber que, si has entrenado bien y gestionas bien la carrera, el trabajo está hecho y puedes intuir el resultado. Pero en un biatlón está añadido ese factor de suerte, entran en juegos factores como el viento, las condiciones de tiempo… Por eso quizá es también más divertido”, expone.