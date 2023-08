Iker Vicente se lleva su tercera txapela de la Urrezko Kopa

Urrezko Kopa dieron una lección ayer en la plaza de la Trinidad.Iker Vicente fue el ganador y estuvo en tiempos de récord durante gran parte de la prueba, pero todos los tiempos fueron muy buenos. Tan solo Hodei Ezpeleta no hubiese ganado la edición del año pasado con los registros realizados. Julen Alberdi, ganador en 2022, fue segundo y Eneko Otaño, tercero. Por detrás, Mikel Larrañaga acabó cuarto y el eibartarra ‘Bihurri’, quinto. La plaza de la Trinidad volvió a presentar una entrada a la altura del evento. El público, que llenó la plaza y la Sociedad Gastronómica, se volcó y vibró de principio a fin con los cinco deportistas que dieron un gran espectáculo. Los cinco participantes de ladieron una lección ayer en la plaza de la Trinidad. y estuvo en tiempos de récord durante gran parte de la prueba, pero todos los tiempos fueron muy buenos. Tan solo Hodei Ezpeleta no hubiese ganado la edición del año pasado con los registros realizados.Por detrás, Mikel Larrañaga acabó cuarto y el eibartarra ‘Bihurri’, quinto. La plaza de la Trinidad volvió a presentar una entrada a la altura del evento. El público, que llenó la plaza y la Sociedad Gastronómica, se volcó y vibró de principio a fin con los cinco deportistas que dieron un gran espectáculo.

Iker Vicente dominó de principio a fin la prueba. El navarro fue el primero en romper el primer kanaerdiko, en menos de un minuto, y fue en cabeza hasta el final desde la primera calle. Tal y como sucedió el año pasado, la pelea por la victoria estuvo en las tres calles de la derecha. Julen Alberdi ‘Txikia IV’ no tuvo el día de la edición pasada. Empezó cerca de Vicente, pero a partir del sexto la diferencia se fue a más de un minuto y no pudo acortarla. Tuvo que estar más pendiente de Mikel Larrañaga, que poco a poco se le iba a acercando.

El ritmo de Iker Vicente fue impresionante. A los 13:03 de prueba ya había realizado la mitad del recorrido. Eneko Otaño y Hodei Ezpeleta mantuvieron una pelea interesante por el cuarto puesto, con el beizamarra en ventaja. Otaño era el único Aizkolari que no repetía del año pasado. Mientras tanto, en el otro sector de la plaza, Iker Vicente seguía con su ritmo autoritario. Su entereza fue implacable y su ritmo iba camino de pelear el récord, mientras a partir del décimo kanaerdiko el lenguaje corporal del resto de sus oponentes no era tan positivo. Larrañaga tuvo que estirarse en el undécimo tronco. El gran nivel mostrado por el navarro en la calle uno no dio opción a la pelea por la txapela de la Urrezko Kopa, aunque en los últimos tres kanaerdikos Eneko Otaño se quiso apuntar a la pelea por el segundo puesto, que daba acceso a trofeo y premio de 800 euros.

SIN OPCIÓN DE RÉCORD

Iker Vicente llegó al último tronco viéndose ganador, aunque ya sin opción de batir el récord de 29 minutos. Se tomó con más calma el ultimo kanaerdiko para no arriesgar. La distancia era de un tronco e insalvable para Julen Alberdi. El público valoró la lucha hasta el final del ganador del año pasado.

El navarro paró el crono en 31:18, mejorando en cuatro minutos la mejor marca del año pasado. Lo celebró con efusividad aunque cauto, puesto que el cansancio había hecho mella y no estaba para muchas florituras en la celebración. El último kanaerdiko le costó más de lo esperado. Julen Alberdi ‘Txikia IV’ se quedó finalmente a 59 segundos con un tiempo de 32:17. Cortó el último tronco a un ritmo encomiable y bajó su marca del año pasado en casi 3 minutos.