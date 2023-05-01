Jonathan Galar reina en su regreso a Antoniutti
Doblete del patinador del Txantrea tras su lesión de hombro, de Ruth Arza y Daniela Roldán
JÚNIOR FEMENINO
100 Sprint
1. Irati Salinas CD AMAYA
2. Marta Sánchez SAN JUAN
JÚNIOR MASCULINO
1. Hugo Bretón CD AMAYA
2. Unai Lara CD AMAYA
SÉNIOR FEMENINO
1. Ruth Arza TXANTREA
2. Beatriz Pejenaute SAN JUAN
3. Daniela Roldán TXANTREA
SÉNIOR MASCULINO
1. Jonathan Galar TXANTREA
2. Unai Villalobos LAGUNAK
3. Borja Navarro LAGUNAK
JÚNIOR FEMENINO
10000 Puntos
1. Irati Salinas CD AMAYA
2. Carla Martino CD AMAYA
JÚNIOR MASCULINO
1. Mikel Medina TXANTREA
2. Gaizka Blanco CD AMAYA
SÉNIOR FEMENINO
1. Daniela Roldán TXANTREA
2. Luisa Fernanda Ayala SAN JUAN
3. Amaia Zubiri TXANTREA
SÉNIOR MASCULINO
1. Iker Escalada TXANTREA
2. Daniel Garro SAN JUAN
3. Unai Baztan SAN JUAN
JÚNIOR FEMENINO
430 Sprint
1. Iratxe Lapuente LAGUNAK
2. Irati Salinas CD AMAYA
JÚNIOR FEMENINO
15000 eliminación
1. Irati Salinas CD AMAYA
2. Carla Martino CD AMAYA
JÚNIOR MASCULINO
430 Sprint
1. Hugo Bretón CD AMAYA
2. Unai Lara CD AMAYA
JÚNIOR MASCULINO
15000 Eliminación
1. Gaizka Blanco CD AMAYA
2. Mikel Medina TXANTREA
SÉNIOR FEMENINO
430 Sprint
1. Ruth Arza TXANTREA
2. Beatriz Pejenaute SAN JUAN
3. Amaiur Amillano TXANTREA
SÉNIOR FEMENINO
15000 eliminación
1. Daniela Roldán TXANTREA
2. Amaia Zubiri TXANTREA
3. Arrate Jáuregui TXANTREA