Jonathan Galar reina en su regreso a Antoniutti

parque de Antoniutti las dos jornadas del Campeonato Navarro de Circuito. Trasladado de fecha debido a la mala climatología con la que contó Ciudad Deportiva Amaya, los mejores deportistas de esta especialidad acudieron al emblemático escenario a disputar las pruebas ante numeroso público. La mejor noticia fue la El patinaje de velocidad sigue arrancando hojas de su calendario y este pasado fin de semana se han disputado en ellas dos jornadas del Campeonato Navarro de Circuito. Trasladado de fecha debido a la mala climatología con la que contó Pamplona el anterior fin de semana, en el que finalmente se celebró la competición de pista en la, los mejores deportistas de esta especialidad acudieron al emblemático escenario a disputar las pruebas ante numeroso público. La mejor noticia fue la reaparición de Jonathan Galar, que sufrió una caída en el pasado Trofeo Comunidad Foral y en su regreso se colgó dos medallas de oro.

El patinador del Txantrea se proclamó campeón en 100 m sprint y vuelta al circuito, demostrando que lo ocurrido el 12 de febrero queda en un gran susto. El navarro sufrió una fuerte caída tras un encontronazo con un rival francés y se fue al suelo con el cuerpo sobre el brazo. A pesar de la aparatosidad, la lesión quedó en una luxación.

DOBLETES PARA ARZA Y ROLDÁN

Además del mayor de los Galar, se colgaron medallas de oro sénior Ruth Arza, en una vuelta y 100 sprint, Daniela Roldán y Daniel Garro, en 15.000 eliminación, Iker Escalada y de nuevo Daniela Roldán en 10.000 puntos. Por lo tanto, tres patinadores, Galar, Roldán y Arza acapararon dos títulos y se convirtieron en los reyes de Antoniutti.