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Campeonato Navarro de Circuito

Jonathan Galar reina en su regreso a Antoniutti

Doblete del patinador del Txantrea tras su lesión de hombro, de Ruth Arza y Daniela Roldán

Ampliar A* Jesús Garzaron T* Campeonato navarro de patinaje F* 2023_04_30 L* Antoniutti, Pamplona
Imagen del Campeonato Navarro de patinaje en AntoniuttiJesús Garzaron
Publicado el 01/05/2023 a las 06:00
El patinaje de velocidad sigue arrancando hojas de su calendario y este pasado fin de semana se han disputado en el parque de Antoniutti las dos jornadas del Campeonato Navarro de Circuito. Trasladado de fecha debido a la mala climatología con la que contó Pamplona el anterior fin de semana, en el que finalmente se celebró la competición de pista en la Ciudad Deportiva Amaya, los mejores deportistas de esta especialidad acudieron al emblemático escenario a disputar las pruebas ante numeroso público. La mejor noticia fue la reaparición de Jonathan Galar, que sufrió una caída en el pasado Trofeo Comunidad Foral y en su regreso se colgó dos medallas de oro.
El patinador del Txantrea se proclamó campeón en 100 m sprint y vuelta al circuito, demostrando que lo ocurrido el 12 de febrero queda en un gran susto. El navarro sufrió una fuerte caída tras un encontronazo con un rival francés y se fue al suelo con el cuerpo sobre el brazo. A pesar de la aparatosidad, la lesión quedó en una luxación.
DOBLETES PARA ARZA Y ROLDÁN
Además del mayor de los Galar, se colgaron medallas de oro sénior Ruth Arza, en una vuelta y 100 sprint, Daniela Roldán y Daniel Garro, en 15.000 eliminación, Iker Escalada y de nuevo Daniela Roldán en 10.000 puntos. Por lo tanto, tres patinadores, Galar, Roldán y Arza acapararon dos títulos y se convirtieron en los reyes de Antoniutti.

JÚNIOR FEMENINO
100 Sprint
1. Irati Salinas CD AMAYA
2. Marta Sánchez SAN JUAN
JÚNIOR MASCULINO
1. Hugo Bretón CD AMAYA
2. Unai Lara CD AMAYA
SÉNIOR FEMENINO
1. Ruth Arza TXANTREA
2. Beatriz Pejenaute SAN JUAN
3. Daniela Roldán TXANTREA
SÉNIOR MASCULINO
1. Jonathan Galar TXANTREA
2. Unai Villalobos LAGUNAK
3. Borja Navarro LAGUNAK
JÚNIOR FEMENINO
10000 Puntos
1. Irati Salinas CD AMAYA
2. Carla Martino CD AMAYA
JÚNIOR MASCULINO
1. Mikel Medina TXANTREA
2. Gaizka Blanco CD AMAYA
SÉNIOR FEMENINO
1. Daniela Roldán TXANTREA
2. Luisa Fernanda Ayala SAN JUAN
3. Amaia Zubiri TXANTREA
SÉNIOR MASCULINO
1. Iker Escalada TXANTREA
2. Daniel Garro SAN JUAN
3. Unai Baztan SAN JUAN
JÚNIOR FEMENINO
430 Sprint
1. Iratxe Lapuente LAGUNAK
2. Irati Salinas CD AMAYA
JÚNIOR FEMENINO
15000 eliminación
1. Irati Salinas CD AMAYA
2. Carla Martino CD AMAYA
JÚNIOR MASCULINO
430 Sprint
1. Hugo Bretón CD AMAYA
2. Unai Lara CD AMAYA
JÚNIOR MASCULINO
15000 Eliminación
1. Gaizka Blanco CD AMAYA
2. Mikel Medina TXANTREA
SÉNIOR FEMENINO
430 Sprint
1. Ruth Arza TXANTREA
2. Beatriz Pejenaute SAN JUAN
3. Amaiur Amillano TXANTREA
SÉNIOR FEMENINO
15000 eliminación
1. Daniela Roldán TXANTREA
2. Amaia Zubiri TXANTREA
3. Arrate Jáuregui TXANTREA

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