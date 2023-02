Jonathan Galar: una caída a 55 km por hora

Se estrenaba la actual temporada de patinaje de velocidad, una de las especialidades que más alegrías ha dado en los últimos años a Navarra. El patinódromo de la Txantrea acogía el pasado 12 de febrero el Trofeo Comunidad Foral-Copa Interpirenaica, con la presencia de deportistas españoles y franceses. En una de las carreras, la de 1.000 metros, Jonathan Galar sufrió una aparatosa caída al ser empujado accidentalmente por uno de sus rivales, el corredor francés Hugo Gerard. El susto fue enorme.

Galar fue al suelo a una velocidad de entre 50 y 55 km/hora, apoyándose en el hombro izquierdo. Se temió una lesión grave. Finalmente, las pruebas determinaron que Galar sufrió una luxación que le tendrá cerca de dos meses apartado de la competición.

“Caída fea sufrida ayer en la final del 1000 metros sprint, agradecer a todo el mundo por los mensajes recibidos, se queda todo en un gran susto, pronto estaremos de vuelta en las pistas dando guerra. Nuevamente gracias por los mensajes de apoyo y ánimo”, escribió el patinador en su cuenta de Instagram.

“Quedaba solo una vuelta. Me tiraron y me disloqué el hombro. Ahora estoy en reposo para recuperarme bien y que no me afecte mucho la temporada”, explicaba a este periódico el mayor de los hermanos Galar (Iván, el pequeño, también es patinador internacional).

El pronóstico inicial que le dieron tras ser examinado fue de nueve semanas de baja, aunque en su exploración más reciente le han recortado el tiempo de recuperación a mes y medio. “Después podría volver poco a poco”, apuntaba Galar.

El patinador navarro de 23 años (Pamplona, 28-1-2000) fue subcampeón de Europa de 200 m en la edición celebrada en la capital navarra en 2019, por detrás del gran Ioseba Fernández, ya retirado. También sumó dos oros continentales y una plata en edad júnior en 2017 en Lagos (Portugal), además de haber sido tres veces campeón de España en distintas distancias, entre otros numerosos logros deportivos.