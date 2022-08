Mohammed Hamdi fue hace unas semanas campeón de España de kickboxing en Córdoba. Además, hace dos años ganó el Mundial en Sarajevo y tiene distintas copas internacionales como la Copa del Mundo que se llevó hace un par de meses en Hungría.

-¿Cómo se sintió cuando el árbitro levantó su mano en el Campeonato de España?

Me sentí muy contento porque era mi objetivo. Después de dos meses de trabajo duro, ver que ese trabajo tiene recompensa, es muy satisfactorio. Es mi quinto Campeonato de España y tengo hambre de más.

-¿Cuál fue la clave del torneo?

Yo creo que fue la preparación y la mentalidad. Mi primer rival era un chico muy joven y solo con la experiencia ya tenía mucho a mi favor. La final fue contra un rival con experiencia contra el que he peleado muchas veces, pero ahí ya fueron las ganas que tenía de ganar y que fui un poco mejor.

-¿Qué le llamó la atención del kickboxing?

La verdad es que aquí en Irurtzun, la mayoría que hace un deporte juega a fútbol sala, pero a mí no se me daba bien. Un día, unos amigos empezaron a hacer kickboxing y dije: “voy a probar”. A partir de ahí, me aficioné a los deportes de contacto.

-¿Qué es lo que más le gusta de los deportes de contacto?

Me gusta el hecho de mantener el control en una situación de estrés, en la que un mínimo error se puede pagar muy caro.

-¿Quién es su ídolo?

Mi entrenador, José Vicente Eguzkiza. Es la persona que me ha enseñado todo lo que sé prácticamente. Me ha hecho evolucionar y llegar al nivel que estoy.

-¿Cómo financia los viajes?

La mayor parte de las veces, toda la financiación de viaje, estancia, comida… sale de nuestro bolsillo, pero luego hay algunos viajes que nos los paga la federación.

-¿Cómo es la preparación?

Hago dos o tres días de fuerza con pesas, lo mismo de correr, y por último hacemos ejercicios específicos de pelea como golpear al saco, manoplas o sparring. Aunque, cuando nos acercamos a la competición dejamos de hacer sparring para evitar lesiones.

-¿Qué se siente al ganar a rivales de tanto nivel?

La verdad que como siempre he competido desde el primer momento ahí, me resulta normal, pero la verdad que analizando fríamente, es increíble estar en el top y me gustaría seguir ahí arriba todo lo que pueda.

-¿Qué objetivos tiene ahora?

En noviembre tengo el Europeo en Turquía en la modalidad de Full Contact, y ver si puedo clasificar para las olimpiadas europeas, que son el año que viene.

-¿Qué le da este deporte?

Te da unos valores de sacrificio, constancia, compañerismo, saber sufrir. Solemos entrenar varios luchadores en el gimnasio, pero cuando hay que subir al ring estamos solos, en el cuadrilátero se demuestra si has hecho bien el trabajo o no.