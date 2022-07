Los más jóvenes inauguran el Campeonato de España en Pamplona

gimnasia artística comenzó este miércoles en el El Nacional decomenzó este miércoles en el Navarra Arena . En la jornada inaugural compitieron los deportistas más pequeños,hasta los 14 años, en el torneo organizado por la RFEG (Real Federación Española de Gimnasia). Las pruebas empezaron a las diez de la mañana con unas 300 personas en el público, al pagar una entrada de diez euros, que animaron a las gimnastas durante toda la mañana. Sin embargo, en la jornada vespertina, la afluencia de público descendió ligeramente. Tres deportistas navarros disputaron el campeonato.

La gimnasta de la Comunidad foral que mejor actuación hizo fue Nahia Redondo, deportista de ocho años del San Juan, que alcanzó la posición 44 de 61 con una calificación de 36.833 puntos entre las cuatro pruebas (barra, suelo, salto y paralelas) que hicieron en el campeonato femenino.

Laiotz Fernández, gimnasta del Club Amaya, terminó en la posición 47 de un total de 56 gimnastas que compitieron en su categoría de Vía Olímpica 01, donde participan deportistas menores de 8 años. La joven gimnasta de siete años, con el apoyo de sus compañeras del club en las gradas, finalizó las cuatro pruebas con un total de 35.234 puntos. Tanto la competición de suelo como la de salto fueron las disciplinas a las que sacó mayor rendimiento al conseguir 9.867 puntos en ambas pruebas.

En la categoría masculina, eran seis las pruebas que tenían que hacer los gimnastas (arcos, anillas, barra, suelo, salto y paralelas). En la categoría Base 6 compitió el navarro de 14 años Urko López. El gimnasta del Club Ardoi no tuvo su mejor día, ya que en la disciplina de paralelas no pudo agarrarse a una de las barras y al poco de comenzar cayó a la colchoneta. Además, el navarro no compitió en la prueba de arcos.