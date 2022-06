La arena revitaliza Ezcabarte

“Es un proyecto que ha costado pero que ya es una realidad. Una alternativa para dotar de actividad la instalación y no tenerla vacía. Es una gozada ver a tanto joven practicando deporte y el buen ambiente que se ha generado durante todo el día”. Pedro Lezáun, alcalde del Valle de Ezcabarte, disfrutaba entre los cientos de personas que rodeaban el domingo las tres pistas de balonmano playa situadas junto al pabellón del valle, en Azoz, mientras en ellas se disputaban encuentros de forma continua bajo el sol y con temperaturas por encima de los 30 grados.

Y eso que, por la mañana, una fuerte tormenta y el riesgo aparejado de aparato eléctrico hizo retrasar media hora el inicio de los partidos en el I Torneo del Ebro de balonmano playa. Algo que se recuperó al mediodía para acabar con una jornada redonda de balonmano playa. “Un éxito de participación como deambiente y público”, apuntaba Andrés Garde, presidente de la Federación Navarra de Balonmano.

Navarra, Aragón, La Rioja y Cantabria se citaron sobre la arena -la cita en pista se celebra el 6 de diciembre- en un torneo para categorías infantiles, cadetes y juveniles que reunió a 350 jugadores, divididos en 7 equipos.

La velocidad del juego, la ausencia de contactos, partidos de dos tiempos de 10 minutos, un sistema de puntuación que fomenta la pelea, la espectacularidad de las acciones y giros para dar mayor valor al gol, el ambiente que se genera en su entorno (todos los partidos se disputaron con música ambiente) o la emoción de los shoot out o desempate son aspectos que confluyen para que el atractivo y demanda por este deporte estén en auge.

“En general todos los deportes de arena han crecido. Pero el balonmano playa no tiene freno. Ahora mismo hay 1.200 clubes, equipos hay más, y cerca de 18.000 fichas en toda España. La liga madrileña cuenta con 100 equipos, la gallega con 65... Estamos viviendo un crecimiento brutal. Y, después de haber sido ya incluido en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pienso que en un futuro será una modalidad del programa olímpico”, reconocía José María Fernández Díaz, vicepresidente 1º de la Real Federación Española de Balonmano y responsable de balonmano playa, presente el domingo en Ezcabarte. “Cuando vine en Semana Santa a conocer las pistas me sorprendieron. Ya entonces me parecieron una instalación de 10. Pero ahora que he vuelto me han vuelto a sorprender aún más con todas las mejoras que han realizado. Duchas, torres de iluminación, la adecuación de las zonas y los muros perimetrales... Navarra, una tierra con tanta tradición de balonmano, puede decir que tiene las mejores instalaciones de balonmano playa de la España interior. Sin duda. Se nota que el diseño y la construcción se ha hecho con mucha planificación y cabeza”, destacaba.

CLASIFICACIÓN

JUVENIL MASCULINO

1. Navarra

2. Aragón

3. Cantabria

4. La Rioja

JUVENIL FEMENINO

1. Cantabria

2. Navarra

3. La Rioja

CADETE MASCULINO

1. Cantabria

2. Aragón

3. Navarra

4. La Rioja

CADETE FEMENINO

1. Cantabria

2. Aragón

3. Navarra

4. La Rioja

INFANTIL MASCULINO

1. Cantabria

2. Navarra

3. La Rioja

4. Aragón

INFANTIL FEMENINO

1. Cantabria

2. Navarra

3. Aragón

4. La Rioja

José Antonio Goñi