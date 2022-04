Saltos hacia la excelencia

Es un deporte sacrificado en el que hay trabajar durante muchas horas para conseguir logros. Sin embargo, una vez salen bien los resultados, la elegancia y estética con la que se ejecutan los ejercicios es asombrosa. La gimnasia artística y rítmica son dos modalidades diferentes, pero también con mucho en común.

En Navarra, se han celebrado últimamente eventos de gran nivel. El último, el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica por Conjuntos, en el que el equipo navarro Alaia se llevó la plata. La Federación Navarra de Gimnasia cuenta con 1.560 licencias en las dos modalidades, de las cuales 60 son fichas masculinas. La gimnasia rítmica es la más practicada en la Comunidad foral con 2.000 fichas en total.

Las diferencias entre la gimnasia rítmica y artística son notables. En la rítmica, los ejercicios se realizan sobre un tapiz central y se usan aparatos como mazas, pelotas, aros y cuerdas. Normalmente se realiza en equipo, pero cabe la posibilidad de realizarlo en individual. En cambio, la gimnasia artística es una disciplina individual con aparatos de todo tipo como barra fija, barras paralelas, anillas, suelo o salto de potro.

jesús garzaron

El fin de semana se celebró en Navarra la primera fase de los Juegos Deportivos de Navarra de gimnasia artística. El sábado tuvo lugar en Zizur Mayor la competición masculina con 20 niños, mientras que el domingo, en el club San Juan, se celebró la femenina con alrededor de 120 niñas. En esta última, las pruebas se componen de cuatro aparatos y el calendario se divide en dos fases. El domingo fue el turno de salto y paralelas. Los chicos realizaron la competición en barra fija, anillas y saltos.

La jornada del domingo en el club San Juan comenzó con las gimnastas más jóvenes. Poco a poco iban saliendo y pasando por los dos aparatos. La grada del pabellón estaba llena de padres que no dejaban de animar. En alguna ocasión, alguna gimnasta quizás no conseguía ejecutar bien el ejercicio, pero nadie dejaba de dar aplausos y apoyo.

Dos jueces en cada aparato calificaban. “Los jueces ponen la nota de dificultad y de ejecución. Valoran qué elementos se hacen con mayor o menor dificultad y en la ejecución cómo se hace el ejercicio. Puede hacer dificultad muy alta y que la ejecución este mal hecha, así se le da una nota alta de dificultad, pero en ejecución se le penaliza. Se hace una media”, explica Patricia Marzo, directora técnica de gimnasia artística.

jesús garzaron

CON PACIENCIA

La gimnasia requiere muchas horas de trabajo para poder conseguir lo que se quiere. Aun así, empezar poco a poco y con paciencia es la clave. “La artística es muy complicada, pero trabajando se pueden ir consiguiendo las cosas. Siempre se procura que no haya lesiones y se intenta entrenar progresivo. Se entrena un elemento, se va complicando cada vez más, y siempre haces una progresión de todo. De lo fácil a lo más difícil”, explica Maite Sota, entrenadora del San Juan.

Maite Sota cuenta que entrenan tres días a la semana durante tres horas al día. En la competición del domingo, 17 niñas del San Juan subieron a los aparatos. El sábado, en la competición masculina, participaron con un chico, que además logró subirse al podio en primer lugar en barra fija, anillas y saltos.

En cada ejercicio, las entrenadoras estaban pendientes de la ejecución de los movimientos de sus gimnastas y dando algunas indicaciones. Incluso en algún momento, alguna echaba una mano, sobre todo en el aparato de barras. Aun así, los fallos no son un gran problema. “Les sirve para aprender, son cosas que tienen que pasar. Se les consuela porque ellas mismas son exigentes. Nuestro papel es ayudarlas, la próxima vez será de otra manera y no pasa nada”, cuenta la entrenadora del San Juan. No obstante, el mérito de las pequeñas gimnastas es grande ya que realizan movimientos que no todo el mundo sería capaz de hacer.

El ambiente durante todo el domingo fue muy bueno y entre las propias gimnastas trataban de animarse y ayudarse. Incluso con los padres, que algunos acudieron antes del inicio de competición para montar los aparatos en la pista de fútbol sala del San Juan. Lo que más me gusta es la relación que se tiene con ellos, nosotras somos exigentes porque es una actividad que lo requiere, pero a la vez tienes una relación con las niñas mucho más estrecha. Incluso con los padres”, cuenta la técnica del San Juan, que lleva más de 30 años en el mundo de la gimnasia.

En Navarra ha ido evolucionando, pero todavía faltan algunos matices para progresar mucho más. “Hemos evolucionado de cara a gimnasio, que es muy importante, hay instalaciones. Aunque por ejemplo, a nosotras nos falta altura, un gimnasio para trabajar paralelas porque en el nuestro siempre nos damos con el techo”.

La próxima cita internacional de gimnasia en Navarra será la primera fase de la copa del mundo de gimnasia rítmica. Se celebrará en el Navarra Arena del 20 al 22 de mayo. No es la única fecha importante, porque durante toda la temporada habrá más competiciones nacionales. “Hacer competiciones grandes en el Navarra Arena y acercar la gimnasia en su máximo nivel de competición a las sociedad navarra ha sido un plus. Tenemos una fase de la copa del mundo en mayo. El Campeonato de España de Artística en julio y más retos que vas metiéndote en ellos y son muy atractivos”, explica Josu Ros, presidente de la Federación Navarra de Gimnasia.

jesús garzaron

“Queremos que la gimnasia influya en la educación y la vida”

¿Cómo se encuentra la federación?

Estamos en una situación buena, es un deporte que está vivo. Además, Pamplona está acogiendo campeonatos grandes de gimnasia. Estamos satisfechos de la evolución en cuanto al número de licencias y la renovación. A nivel deportivo también es buena. En el último Campeonato de España, el equipo Alaia quedó subcampeona de España en la máxima categoría.

¿Los Juegos Deportivos de Navarra tienen acogida?

La gimnasia tiene la parte más importante en los Campeonatos de España pero sin los Juegos Deportivos de Navarra, la base de los chicos y chicas sería impensable, hay que reconocer que es la base sobre la que luego se va llegando a grandes campeonatos.

¿Realizan más actividades para los jóvenes?

Hacemos las competiciones normales de juegos, pero como federación no organizamos. Sí que en institutos y colegios organizan actividades extraescolares para practicar la gimnasia.

¿Qué objetivos tienen como federación?

Seguir ayudando al desarrollo de la gimnasia y meterla como parte de la educación de chicas y chicos que la practican. Es un deporte con una vida corta, la artística requiere un esfuerzo mayor y la gente lo deja relativamente pronto. Al final queremos que este paso por la gimnasia no sea solo algo que ver con el deporte, sino con la educación, con los valores que hay que transmitir y con la vida.

¿Qué tiene la gimnasia que enganche?

Es un deporte muy duro y te hace ser solidario entre la gente que la practica, además los retos del día a día son los que enganchan. No te libra de las lesiones o el gran esfuerzo que te requiere a veces.