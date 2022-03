Baltasar Gallardo, tercero en el Mundial de Suecia

El musher navarro Baltasar Gallardo Martínez regresó ayer al podio de un Campeonato del Mundo de mushing o carreras de perros dentro de la categoría de larga distancia. Campeón mundial en 2017 y europeo en 2006, Gallardo firmó ayer el tercer puesto en el campeonato disputado en los 300 kilómetros de la Polardistans sueca. Un recorrido que el de Barañáin, de 51 años, completó en 23h12:44 reales de actividad, a las que hay añadir 10 horas más de descanso obligatorio en los distintos controles de paso.

Un nuevo éxito para el mushing navarro, apenas cinco días después de Iker Ozcoidi se proclamase campeón mundial en media distancia en la Gasbu Skistadion de Noruega.

“Es un tercer puesto que me sabe a gloria. Tal como había ido todo en los últimos días no esperaba poder estar ahí. Tuve que dejar a dos de mis mejores perros fuera. Mi aspiración era poder completar la carrera”, afirmaba ayer el deportista, apenas después de soltar el tiro de 12 huskies, desmontar el trineo y disfrutar de una pizza como recompensa a lo conseguido. “Desde el miércoles a las 6.00h (inició la carrera a las 9.00h) apenas he podido comer dos peras y cinco o seis barritas energéticas”, reconocía Gallardo, quien apenas durmió en una prueba donde los participantes compiten en autosuficiencia.

B. Gallardo

Arrancó quinto pero, poco a poco, fue subiendo puestos merced a su buena gestión de las fuerzas y del estado de su tiro. “Despacito y haciendo las cosas bien, al final me pude colocar cuarto y, al final, he aprovechado un error del que iba segundo, que ha fundido a sus perros, para lograr ese tercer puesto”, reconocía, reconociendo que las condiciones no han sido tan extremas como en otras ocasiones. “En las horas centrales hemos tenido entre 0 y 1 grado, con nieve profunda en cotas bajas pero muy helada y dura en las partes altas, a 1.000 metros de altura”, apuntaba.

En primera posición llegó -con un tiempo total de un día, 6 horas y 43 minutos- la francesa Isabelle Travadon. A 56 minutos cruzó la meta el alemán Michael Hess y el navarro acabó a 2h29.