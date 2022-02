El pasado domingo fue la noche del fútbol americano. Una cita en la que millones de personas, año tras año, se reúnen ante la televisión; ya sea por el deporte o por la actuación musical del descanso (o como algunos lo llaman, el halftime show). Y es que este descanso fue algo muy especial puesto que fue, de algún modo, era una declaración de intenciones desde su inicio: era la primera vez en la historia que el rap y el hip hop tomaban el escenario de una Super Bowl.

Artistas de gran trayectoria internacional fueron los encargados de hacer vibrar al estadio SoFi de Los Ángeles: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar fueron las estrellas de lujo de un espectáculo lleno de coches, luces y un sinfín de referencias a la escena hip hop y rapera de la costa oeste de los Estados Unidos.

En una atmósfera de magia musical, entre contrastes extremos de color, decenas de bailarines de diversas etnias llenaban de energía a los espectadores del estadio y a los que se encontraban al otro lado de la pantalla, confluyendo una y otra vez en escenas que podrían catalogarse como totalmente reivindicativas: "No more pain, no more drama in my life ('no más dolor, no más drama en mi vida')", cantaba una Mary J. Blige deslumbrante. "You know the reasons but still won't ever know my life ('tú conoces las razones, pero nunca sabrás mi vida')", entonaba después un Kendrick Lamar en una puesta en escena inigualable.

Algo que Eminem, el último en actuar en solitario, apoyó. Cogiendo el testigo de Dr. Dre y después de pronunciar frases como "Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? ('Si tuvieras una chance o una oportunidad de tener todo lo que siempre quisiste en un momento, ¿lo capturarías o lo dejarías escapar?')" en su tema 'Lose Yourself', desafió a la NFL e hincó la rodilla, en un gesto ya universalizado de protesta contra la opresión a la gente de color y convertido en un símbolo del movimiento Black Lives Matter.

Las canciones que sonaron en el descanso de la Super Bowl