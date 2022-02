Una camiseta de Osasuna en la Super Bowl

Íñigo Aísa es un joven navarro ‘loco’ por la NFL. Tanto que ha ahorrado durante tres años para estar esta noche en el SoFi. Y lo hará vestido de rojillo.

¿Cómo se le ocurrió embarcarse en este viaje?

Conocí a un chico de Huelva, Fidel Márquez, que organizaba viajes a Estados Unidos para ver NBA desde su web stripes.es. A mí me enganchó en 2015 para ver a los Bucks, Bulls y a los Packers de la NFL. Fue una pasada a pesar del frío que hacía.

¿Y para este partido?

Hace tres años me dijo que iba a montar un viaje a la Super Bowl. No me lo pensé porque la Super Bowl es lo más. Hemos ido pagando cada mes las entradas, hoteles, etc., y por fin ha llegado el día. Hace tres años que empezó esta locura.

Entonces, viajan en grupo.

Somos 28 personas y 16 tenemos entradas para el partido. Muchos nos conocemos de otros viajes porque somos unos ‘colgados’ de estas cosas.

¿Cuándo empezó el viaje?

Salimos de Barajas el martes por la mañana. Hicimos Madrid-Dallas y Dallas-Las Vegas porque la disponibilidad hotelera era mejor que en Los Ángeles.

¿Qué van a hacer hasta que arranque el partido?

Hemos visitado Las Vegas, vimos el Gran Cañón del Colorado y hemos ido a ver a los Warriors. Estamos durmiendo muy poco porque hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero de momento nadie ha dormido con el colchón en la azotea.

¿Cuándo llegan a Los Ángeles?

El domingo saldremos temprano porque hay muchas cosas que ver alrededor del estadio. El ambiente es una pasada para los que somos unos ‘locos’ de esto. Estaré en la grada con la camiseta de Osasuna. El estadio es una ciudad dentro de otra ciudad.

¿A quién ve favorito?

No lo tengo nada claro creo que resolverá por detalles. Va a ser un partido de alta puntuación, de mucho espectáculo, que va a sorprender y a hacer afición. La NFL es imprevisible.

¿Estará en este partido el sucesor de Tom Brady?

Tom Brady sólo hay uno y va a ser muy difícil ver algo parecido otra vez. Él solo tiene más anillos que cualquier franquicia.

¿Qué le parece el cartel de artistas del medio tiempo?

La verdad, hubiera preferido a Bruno Mars. No controlo mucho a los raperos. Sólo conozco a Eminem por la película.