Rugby: ilusión por el tercer tiempo

En el rugby, el tercer tiempo es una tradición en la que al terminar el partido los jugadores de ambos equipos se juntan y comparten una comida o bebida.

Es una costumbre muy conocida que la practican tanto los profesionales como los más jóvenes para crear un ambiente de compañerismo tras estar enfrentándose unos a otros.

El domingo, en el campo de rugby de la UPNA, se celebró la tercera jornada de los Juegos Deportivos de Navarra (JDN) de este deporte. Compitieron los dos equipos de Pamplona, el Iruña Rugby Club y La Única Rugby Taldea en las categorías Sub 10 y Sub 12.

CINCO EQUIPOS NAVARROS

La Federación Navarra de Rugby cuenta con 801 licencias, de las cuales 231 son de los Juegos Deportivos de Navarra y están repartidas en Sub 14, Sub 10 y Sub 12. En total, son cinco equipos los que componen estos números: Baztan Rugby Taldea, La Única Rugby Taldea, Iruña Rugby Club, Gigantes de Navarra y CM Funes Rugby.

Los JDN se disputan en cinco jornadas, la tercera debía realizarse el pasado nueve de enero, pero debido a la situación de la pandemia, se pospuso hasta el domingo.

eduardo buxens

En esta ocasión, los dos equipos de la capital navarra disputaron un partido entre ambos con la ilusión de volver al campo tras más de un mes sin competir.

Las dos categorías jugaron un encuentro con dos tiempos de 20 minutos cada uno. Los más pequeños compitieron en un campo de dimensiones menores que los de una categoría superior. Minutos previos al comienzo del partido, los entrenadores de los dos conjuntos recordaban a los jóvenes deportistas la importancia de pasarlo bien.

El ambiente que se respiraba entre padres y jugadores era totalmente positivo. En todo momento, los técnicos trataban de que todos jugasen varios minutos. En total, en el campo eran 12 integrantes de cada conjunto. “Los partidos a estas edades son para que se lo pasen bien y vayan aprendiendo las reglas, que son un poco complicadas”, explica Fernando Ibilcieta, padre de Asier, jugador de 12 años de La Única.

UN AMBIENTE ÚNICO

Es el primer año en el que Asier juega y una de las principales razones por las que se inscribió fue el ambiente que se genera. “Elegimos el rugby por los valores que transmite como el compañerismo o el trabajo en equipo. Después está el famoso tercer tiempo donde los dos equipos se juntan después de luchar unos contra otros”, concluye Ibilcieta.

A pesar de ser edades inferiores, los jóvenes deportistas no temen en hacer los placajes. “Los entrenan y les gusta. Les damos pautas para evitar lesionarse y a partir de ahí ellos ya van aprendiendo, cada vez mejor”, cuenta Guillermo Pérez entrenador del Iruña Rugby Club. El domingo, en ambos partidos, cada vez que algún jugador salía mal parado por un placaje, el que se lo había realizado le pedía perdón al otro.

En el rugby, la deportividad es lo que importa y es en lo que más insisten los entrenadores. Durante los partidos, aparte de dar órdenes también animaban a los jóvenes que no estaban en el campo a apoyar a sus compañeros.

Las reglas en el rugby no son sencillas y por eso, hay que ser persistente con ellos. “Hay que ser muy constante y repetirles. Darles ideas breves, sencillas y no decirles muchas cosas a la vez”, explican Laura Ruiz de Erenchun y Amaia Lacunza, ayudantes de La Única Rugby Taldea.

El famoso tercer tiempo ayuda a los jóvenes deportistas a disfrutar del deporte y de los rivales después de estar compitiendo unos contra otros.

El domingo disputaron una tercera ronda. Después de casi una hora de partido, los jueces propusieron jugar un tercer tiempo pero mezclando los equipos en ambas categorías. Los entrenadores preguntaron a aquellos que no estaban muy cansados para seguir en el campo. Así, disfrutaron de un partido amistoso de todos contra todos.

“El rugby está en auge en Navarra. Goza de buena salud”

Maritxu Urtasun Larrat fue nombrada presidenta de la Federación Navarra de Rugby hace dos años.

¿Cómo ve el rugby en Navarra?

Goza de buena de salud y está en auge, va en aumento en Navarra.

¿Qué progresión han tenido los Juegos Deportivos de Navarra?

Sin contar con la covid. Empezamos con pocas jornadas y ahora ya organizamos más, a las que asisten un mayor número de integrantes desde que participamos en los Juegos Deportivos de Navarra.

¿Qué objetivos tienen?

Seguir creciendo. Sobre todo, en categorías inferiores y en la categoría femenina. Queremos aumentar la formación de nuestro personal técnico y seguir colaborando en los proyectos transfronterizos que tenemos dentro de la región.

¿Organiza la federación más actividades?

Organizamos actividades conjuntas con la Federación Vasca y el departamento de los Pirineos Atlánticos. Este año se ha hecho una ‘Eurochallenge’, que ha sido un torneo femenino entre ambos lados de los Pirineos. También, están previstas jornadas de formación y encuentros de rugby Sub 14.

¿Qué tiene el rugby que enganche?

Es un deporte muy integrador. Seas como seas físicamente, hay un sitio para cualquier persona. Es un deporte también muy divertido y me gusta mucho el tercer tiempo. La gente del rugby es como si fuera mi segunda familia.