La décima txapela de Iker Vicente mitiga el dolor

Iker Vicente lo hizo este domingo por séptima vez consecutiva como campeón navarro de primera, décima desde que comenzó a cortar. Sucedió este domingo en el frontón de Labaien, con más de 200 personas siguiendo in situ la competición. Pero hubo algo que nadie vio. Vicente acudió a la final del campeonato con molestias musculares en la cintura. Terminó tocado en el Sherpa.ai, en el que quedó campeón en Bilbao, y tuvo que sufrir este domingo para hacerse con la txapela.

La sensación es que la espalda se va cargando progresivamente. No es un dolor concreto, pero es normal después de una prueba tan exigente con el individual”, explicaba Iker Vicente. El aizkolari de Jon Rekondo) y destrozó a sus rivales en la parte dura del trabajo, los dos oinbikos, del que salió con 3:17 respecto a Joxan Etxeberria, que fue quien terminó segundo en la parte más exigente del trabajo de la final. De ahí hasta el final, la labor fue controlar las diferencias. . No es un dolor concreto, pero es normal después de una prueba tan exigente con el individual”, explicaba Iker Vicente. El aizkolari de Ochagavía se puso ya en cabeza desde el segundo tronco, y a partir de ahí cogió un ritmo con el que se adueñó de la final. Logró más de medio minuto de diferencia en el primer tronco de 60 pulgadas (37 segundos respecto a) y destrozó a sus rivales en la parte dura del trabajo, los dos oinbikos, del que salió con 3:17 respecto a, que fue quien terminó segundo en la parte más exigente del trabajo de la final. De ahí hasta el final, la labor fue controlar las diferencias.

LA PARED DEL PRIMER OINBIKO

Vicente era favorito indiscutible para hacerse con la txapela en Labaien, y buena parte del interés estaba en la pelea por completar el podio después de una decena de troncos.

El leitzarra Jon Rekondo apretó en los de 60 de los que logró salir segundo, con seis segundos respecto a Saralegi y 25 con Joxan Etxeberria. Pero se estrelló en el primer oinbiko. El de Ziga encontró su ritmo y le metió un minuto en el primer tronco grande, Saralegi 25 segundos. Etxeberria no bajó el pistón y Saralegi logró mantener el podio.

Jesús Garzaron

Vicente: “Es un orgullo estar cerca de los grandes”

Iker Vicente conseguía este domingo en Labaien su séptimo entorchado en el navarro individual de primera y se coloca a uno de Donato Larretxea que fue homenajeado en Labaien.

“Estoy muy contento con la final que he hecho porque desde el principio he podido ir consiguiendo ventajas, y luego las he sujetado”, comentaba el de Ochagavía. “He venido a la final con algún problema en la cintura que arrastro desde el Sherpa. Al final llevas muchos meses entrenando a tope y el cuerpo manda sus mensajes. Tenía miedo de lesionarme, no he venido con dolor, pero la espalda se me ha ido cargando”.

“Estoy muy contento con las siete txapelas y con poder ver mi nombre entre los más grandes, eso te llena mucho”, explicaba el campeón. “Ha sido un año muy bueno. Es verdad que Larrañaga ha sido superior en la parte del verano, pero en el Campeonato Sherpa.AI le he podido ganar y ese era el objetivo del año. Luego he sido capaz de rematarlo con el campeonato navarro. Me voy satisfecho de la temporada”.

AUSTRALIA: IR O NO IR

Iker Vicente se tomará unos días de descanso hasta volver a la preparación a comienzos de enero. El Parejas aparece como el primer objetivo. Un poco más adelante está la posibilidad de ir o no a competir a Australia. “Por una parte tengo ganas, pero ir allí me exige un mes de adaptación porque la forma de corte es diferente, es velocidad. Aquí es resistencia. Y otro mes para readaptarme de nuevo a la forma de aquí”.

Etxeberria, segundo en una “muy buena temporada”

Joxan Etxeberria consiguió este domingo un segundo puesto en el Campeonato Navarro, que unido a la tercera posición en el absoluto de Euskadi sirven para redondear un buen año. El de Ziga estaba ayer satisfecho con su actuación. “Físicamente he respondido muy bien, sabía que era un trabajo de más de media hora y que había que saber aguantar. He empezado a mi ritmo, y luego en los oinbikos he sabido acertar con los cortes. He tenido un buen nivel”.