Mikel Fernández Cía sigue subiendo escalones en el mundo del muay thai. El chantreano decidió marcharse hace dos meses a Bangkok, capital de Tailandia, para prepararse y competir ante púgiles de alto nivel con vistas al próximo Mundial, que se disputa en el país asiático a partir del 4 de diciembre. El navarro formará parte de la selección española en el primer campeonato del mundo desde que el deporte ha sido considerado oficialmente olímpico. En su primera gran pelea, que fue televisada, venció a un rival tailandés y su victoria ha tenido una gran repercusión entre los organizadores de combates.

Desde Bangkok, donde ya vivió hace más dos años, continuará todavía una temporada, Mikel explicaba cómo llegó a pelear contra el tailandés Singdam Rongriengkeelakorat. “Aquí estoy con uno de los mejores gimnasios del circuito tailandés e internacional del muay thai. Después de dos años y medio sin pelear en Tailandia, me ofrecieron pelear en uno de sus eventos, a las tres semanas de estar aquí con ellos. Gané por TKO (KO técnico) a mitad del segundo round en uno de los eventos más prestigiosos de Tailandia”, contaba el chantreano.

El partido fue televisado en la televisión tailandesa. “Gané a un chico del circuito de ese país que yalleva unas cuantas peleas. Hice un buen papel en mi regreso y los promotores quedaron contentos conmigo”, apuntaba Mikel Fernández.

CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

El navarro, que empezó jugando al fútbol de niño con Iker Muniain e Iñigo Eguaras, ha despuntado en este deporte que mezcla las artes marciales con las pugilísticas. Primer campeón nacional de muay thai que ha dado Navarra, en 2019, el año pasado fue campeón de Europa amateur y en abril de este año luchó por el título continental profesional súper gallo. Los pasos previos ya los ha dado y ahora le toca aspirar a más.

El día 4 de diciembre se incorpora al equipo nacional que peleará el campeonato del mundo IFMA amateur de muay thai olímpico en Bangkok, en la categoría de 57 kg. La IFMA (International Federation of Muaythai Associations) es el único organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional, que el pasado mes de julio admitió en su 138ª sesión a este deporte como olímpico de pleno derecho.

El muay thai no está incluido en el programa de París 2024, pero se espera que sea novedad en Los Ángeles 2028. Mikel Fernández, que tiene ahora 30 años (18-9-91), no descarta llegar a esa cita olímpica, aunque tendría 37 años.

“Ahora no es difícil alargar una carrera deportiva. Soy una persona que me cuido mucho, intento llevar unas pautas. No lo descarto a largo plazo si me respetan las lesiones. Me veo capacitado, aunque luego hay personas que eligen y dirigen, pero no lo veo tan lejos estar dentro de 7 años. Sería una buena retirada poder ir a los Juegos Olímpicos representando a tu país. Cuando me llamó la selección española, siento que represento a mi tierra. Es un orgullo para mí haber sido elegido. Espero estar dando guerra por esas fechas”, manifestaba el navarro.

El Mundial de Bangkok, que dura 9 días, será el tercer gran torneo internacional para Mikel Fernández, que acude optimista. “Ya tengo más experiencia. Tengo muchas posibilidades de hacer un buen papel”, concluía el chantreano.