El Kosner CHH se abre paso entre los mejores

Un equipo modesto, con ambición y ganas de dar guerra entre los mejores. El Kosner Club Hielo Huarte debutó el 3 de octubre en la máxima categoría del hockey español, la Liga Nacional. Llegar hasta lo más alto ha sido un proceso lento pero madurado de casi 16 años. Todo esfuerzo llega su recompensa y el club ha logrado reunir 20 jugadores y formar el equipo absoluto en lo alto.

Entrenan en el Palacio de Hielo de Huarte y la mayoría de ellos navarros. A excepción de dos jugadores de Vitoria, uno de San Sebastián y otro de Barcelona. El timón del equipo lo lleva Jorge Calvo, conocido como ‘Popi’ en el mundo del hockey hielo. El técnico aragonés aterrizó en el proyecto del hielo navarro en 2005 y ya lleva 16 años formando a jóvenes sobre los patines. Además, es coordinador del club y entrenador de categorías inferiores.

El Kosner Club Hielo Huarte es un conjunto joven recién integrado en el grupo de los mejores. Actualmente, la Liga Nacional está confeccionada con ocho equipos. El conjunto de Huarte, el Logroño Panthers y el Nordic Vikings son los tres que se han estrenado este año. “Es complicado porque es una Liga Nacional. Hay dos equipos catalanes, uno en Madrid y otro equipo sueco que se ha incorporado. Estamos bien situados porque hay un equipo en Jaca y otro en San Sebastián. Pero tenemos viajes largos y requiere esfuerzo económico”, cuenta Jorge Calvo.

El Kosner quiere ir poco a poco. “Tenemos subvenciones propias de este tipo de competiciones y contamos con los propios medios del club. Es el primer año e intentamos tener los gastos mínimos. Otros equipos tienen fichajes, nosotros somos de casa. No tenemos gastos extras”.

En la competición, la diferencia más grande está en el nivel económico de cada equipo. “Estamos compitiendo contra clubes que tienen mucho mas presupuesto, fichan rusos o canadienses. Estamos muy contentos porque estamos consiguiendo competir”.

El conjunto de Jorge Calvo lleva tres victorias, el último este fin de semana frente al Logroño Panthers. Unos resultados que ha sorprendido en el primer mes de competición. “Somos muy jóvenes porque la mayoría son todavía sub 18 y sub 20. La idea es aprender, competir y hemos ganado partidos que no contábamos eso”.

España no cuenta con una gran cantidad de pistas de hielo y no hay numerosos clubes de hockey hielo. Por eso, no hay descensos a una segunda categoría. “No tenemos ninguna presión de ganar y aunque la hubiera, somos un equipo nuevo. Nuestro objetivo es trabajar coger experiencia y que en un futuro tiremos hacia arriba y podamos tener objetivos mayores. Al final, todo el mundo se fija en nosotros porque saben que hemos salido de abajo y no sabían cómo íbamos a aguantar la categoría. Lo estamos haciendo bastante bien”, detalla Calvo.

No solo los partidos se han vuelto más exigentes por los equipos, también los entrenamientos han tenido que subir de calidad. “Esta categoría no tiene nada que ver a todos los niveles. En cuanto al juego y exigencia competitiva por ejemplo. En los entrenamientos hay más seriedad, porque si quieres competir tienes que tomártelo muy en serio. Sino recibiríamos goleadas”.

Jorge Calvo ha sido testigo de la evolución del hockey navarro desde los inicios y esta temporada, ha podido dar un paso muy grande. “Disfrutamos mucho y personalmente es una satisfacción llegar a tener un equipo en esta categoría partiendo de la nada. Hace 15 años no se conocía y hemos avanzado juntos con jugadores. Eso es muy satisfactorio. Trabajando y haciendo las cosas bien estamos consiguiendo competir y ganar”, explica el técnico.

En los últimos partidos en el Palacio de Hielo de Huarte, el Kosner ha contado con más de un centenar de personas en sus gradas. “Dentro de la capacidad de la pista en los partidos de casa estamos teniendo gran acogida. Al final es lo que queremos, incentivar. Por ejemplo, no se está cobrando entrada, es gratuita para que la gente venga y conozca el deporte.

El Kosner Club Hielo Huarte cuenta también con un equipo sénior femenino que compite en la máxima categoría desde la temporada 2013/2014.