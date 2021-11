El adiós de ‘El Destructor’

Rubén Díaz Peña (Pamplona, 1979) voló el pasado martes a Roma con la ilusión y objetivo de regresar con el cinturón de campeón del EBU, el título más importante a nivel europeo. El boxeador navarro se enfrentará al vigente campeón de la modalidad, el italiano Matteo Signani, en el Palazzo dello Sport. Las entradas están agotadas desde hace días. Unas 3.500 almas para apoyar al transalpino, pero ‘El Destructor’ quiere silenciar el pabellón. La velada será retransmitida en directo para más de 200 países.

No será una noche más para el navarro. Será la última en un ring. “Llevo mucho tiempo en esto, desde 2002. El único objetivo es ganar el campeonato de Europa. Quiero retirarme como campeón”, desveló Díaz, que ha preparado su última batalla al mínimo detalle. Se marchó de Pamplona a principios de octubre para reclutarse en Benidorm. “Allí entreno a gusto por el gimnasio -el Vista Gym- y el entrenador, Jesús Labrador Xule. No hay nada especial, pero cuando fui por primera vez en 2010 me gustó. Entonces hice de sparring para otro boxeador. Hay gente de nivel y muchos extranjeros como rusos o alemanes”.

El mes que ha pasado en Benidorm le ha servido para desconectar, aunque en los últimos días los nervios han aparecido. “Fui solo, a mi aire. Me daba paseos y trataba de no hablar mucho de boxeo para no saturarme. Entrené un poco de atención, de habilidad para estar atento, estar con chispa. Ahora noto más tensión”, confiesa.

DOMAR A 'EL JAGUAR'

El último obstáculo para Rubén Díaz será Matteo Signani, más conocido como ‘El Jaguar’. Nacido en Cesena (Italia) hace 42 años tiene un balance de 30 victorias, tres empates y cinco derrotas. Es el vigente campeón del EBU, título que ha logrado en dos ocasiones. Se hizo con él en 2019, ante Gevorg Khatchikian, y lo defendió el año pasado frente a Maxime Beaussire. Ahora se mide contra el navarro.

Nunca se han enfrentado en un cuadrilátero, pero ‘El Destructor’ sabe como domar a su rival. “Lo tengo más que controlado. He visto muchos vídeos y seguido su trayectoria profesional. Se llevará el gato al agua quien gestione mejor el combate. No sé si saldrá al ataque o apostará por la movilidad. Yo tengo claro que voy a ganar”.

Será la segunda vez que Rubén Díaz luche por el título EBU. En 2018 perdió ante el polaco Kamil Szeremeta, pero eso ya está olvidado. Como también todo lo que ha supuesto la pandemia de coronavirus. “No pude hacer más que trabajos de mantenimiento en casa. A final de 2020 empecé más serio. El combate iba a ser en marzo de 2021, pero el italiano dio positivo. Después decían abril, septiembre... y al final en noviembre. Fastidia, pero no me puede afectar ningún factor externo”, reconoce.

Ha llegado la noche más esperada. Es la hora de Rubén Díaz, el momento de ‘El Destructor’.

Un soldado de la Guardia Costera frente a un Policía Local del Valle de Egüés

Detrás de los apodos de ‘El Jaguar’ y ‘El Destructor’ se encuentran los nombres de Matteo Signani y Rubén Díaz. Ambos comparten oficios similares, ya que se encargan del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes.

El púgil italiano es subjefe de Primera Clase de la Guardia Costera en el puerto de Rimini, una localidad de la región italiana de Emilia-Romaña. Su debut profesional se remonta al 1 de abri de 2007, en un combate de seis asaltos frente al rumano Christian Nichitelea. Ganó por K.O.

En las competiciones, Signani lleva en su atuendo los colores del Cuerpo de Guardacostas. Sus compañeros le ayudan a compaginar el trabajo como las actividades deportivas. El italiano también tiene competencias en operaciones de búsqueda y rescate en alta mar.

Por su parte, Rubén Díaz es Policía Local del Valle de Egüés “desde el 1 de febrero de 2011”. Su centro habitual de trabajo se encuentra en Sarriguren.

En su día a día, deja a un lado el apodo de ‘El Destructor’ para velar por la seguridad en el Valle. Es conocido entre los vecinos y se muestra muy cercano mientras realiza sus labores cotidianas. El Ayuntamiento ha reconocido sus éxitos en varias ocasiones.

EN CIFRAS

​

​30 COMBATES ha realizado el púgil navarro en su carrera deportiva



26 VICTORIAS ha logrado. 17 de ellas han sido antes del límite.



2 EMPATES en su haber.



2 DERROTAS en su carrera.