La UDC Rochapea, doble referente navarro en la OK Plata

La alegría por el ascenso del conjunto masculino y la permanencia del femenino al final de la atípica temporada pasada no ocultaba la realidad presupuestaria y, por eso, los representantes del hockey sobre patines de la UDC Rochapea no ocultaban sus dudas sobre qué iba a pasar esta campaña. Pero la apuesta ha sido firme y, finalmente, los dos equipos defenderán en las pistas lo conseguido. Y lo harán en sus respectivas ligas de la OK Plata -la segunda categoría nacional- a partir de este mismo fin de semana .

“Económicamente va a ser una temporada dura, supone mucho más esfuerzo y vamos justos”, reconoce Daniel Gordoa, quien asume esta campaña las labores de dirección del equipo femenino junto al entrenador del pasado año Mikel Iglesias. Ambos, además, son jugadores del equipo masculino que regresa esta campaña al grupo Norte de Plata tras rubricar con el ascenso su brillante temporada pasada.

EL PROBLEMA DE LA PORTERÍA

En la segunda campaña de esta segunda categoría femenina, el Rochapea se marca el objetivo de acabar “en mitad de tabla” y mejorar el penúltimo puesto conseguido el pasado año.

Con un equipo muy joven -el bloque del pasado año más la llegada de la gallega María Hernández López-Sors-, el conjunto pamplonés iniciará este domingo (10.00h) frente al Club Deportivo Diver Patín gallego una competición renovada, con siete partidos por jornada y que se alargará hasta el 21 de mayo, con un total de 26 jornadas por delante. “Hay más partidos, más equipos y la temporada se alarga pero eso también la hace más bonita”, reconoce Gordoa, ilusionado con este nuevo reto que se le plantea.

“Lo más importante es que las jugadoras cojan experiencia, ese ritmo necesario y se vayan quitando los nervios. Aún les queda y van a verse con jugadoras que llevan jugando mucho tiempo. Hay que ir partido a partido, poco a poco, y ver cómo se va desarrollando la campaña. El objetivo sería quizá acabar en mitad de tabla. Pero nunca se sabe. Cada partido es un mundo y pueden pasar muchas cosas”, explica, viendo al CP Esneca Fraga y al CP Alcobendas como “dos de los equipos fuertes y que estarán arriba”.

Al menos, y aunque mantienen el bloque, el conjunto navarro sí que evita este año “un problema” que arrastró la pasada campaña: la falta de una portera específica. “La pasada temporada tuvieron que ponerse como portera una de las otras jugadoras y eso, al menos, ya está resuelto. Tenemos portera y, de esa forma, ganamos también una jugadora para rotar dentro de la plantilla justa que disponemos”, afirma el técnico.

EL MASCULINO, A MANTENERSE

Heredero del San Antonio (equipo que llegó a jugar en División de Honor y militó en Primera Nacional -actual Plata- hasta 2012) y de Iruña Hockey, el UDC Rochapea regresa a la segunda categoría nacional tras vencer al Rivas Las Lagunas en el play off de ascenso del pasado junio.

Eso sí, ahora es uno de los nuevos a una segunda categoría que conlleva “un importante salto” en cuanto a competitivad y, por eso, el objetivo que Luis Osés tiene para su equipo esta campaña en el grupo Norte de la OK Liga Plata no es otro que evitar los dos últimos puestos de descenso.

“El objetivo, obviamente, no es otro que el tratar de mantenernos y lograr la permanencia, aunque no va a ser nada fácil. Es una liga superior, de mayor nivel. Eso sí, vamos con toda la ilusión del mundo y a disfrutarlo. En casa habrá que ir a tope y cuando toque salir fuera, a tratar de conseguir alguna sorpresa y puntuar lo que se pueda”, explica el ex portero. “No obstante, todo es a priori. Luego hay que ver lo que va ocurriendo en la pista. El pasado fin de semana empatamos un encuentro frente a Jolaseta, que ya lleva tres años en la categoría, y las sensaciones fueron que no estamos tan mal como pensábamos”.

Respecto a la pasada campaña, el Rochapea masculino registra “importantes bajas” como la de los veteranos Luis Soldevila o Jordi Jurado, así como la de Javier Félez. Además, y por una cuestión de estudios, hasta enero no podrá jugar Asier Vergara, uno de los jugadores que firmó el ascenso. Por contra, se refuerza con numerosos jugadores jóvenes.

El CE Vendrell, uno de los recién descendidos de la OK Liga, será el primer rival de los navarros este sábado en el polideportivo de la Rochapea (20.00h). Todo un hueso duro de roer.

“Justo nos toca ese equipo para empezar. Será uno de los que estará arriba. Al menos nos toca jugar en casa y esta campaña habrá público. A ver si los aficionados nos apoyan mucho porque vamos a pelearlo. Eso seguro.”, apunta.

UDC ROCHAPEA FEMENINO

Cuerpo técnico

​

​UDC ROCHAPEA MASCULINO

Jugadores

Cuerpo técnico

