Un sueño de catorce años

Waterpolo Navarra se presentó como equipo de la División de Honor masculina, máxima categoría del waterpolo nacional. Lo hizo en la tarde de ayer en un acto celebrado en el Campo de Deportes de Larraina. Por decimocuarta temporada consecutiva, else presentó como equipo de la División de Honor masculina, máxima categoría del waterpolo nacional. Lo hizo en la tarde de ayer en un acto celebrado en el Campo de Deportes de Larraina.

Las restricciones sanitarias impidieron la presencia de los jugadores en la sala de prensa, pero sí estuvo el presidente del club, Fernando Munárriz, quien quiso poner en valor la hazaña conseguida por el equipo en estos últimos años. “Estamos cumpliendo nuestra decimocuarta temporada en Primera División. Es un logro increíble. Además, somos el único conjunto nacional que tienes su primer equipo y su filial en las dos principales categorías del waterpolo”.

Durante el discurso Munárriz no quiso olvidar el último año, lleno de complicaciones y del que han salido reforzados. “Ha sido un año complicado. En la última presentación dijimos que volver a competir sería una victoria. Y se ha logrado. Pero también hay que decir que continuar en la máxima élite es casi un milagro. Lo es por las dificultades que nos encontramos constantemente tanto a nivel de instalaciones como a nivel presupuestario. El alquiler de las instalaciones sumado a los viajes supone más de un 40% de nuestro presupuesto total. Estamos compitiendo contra clubes, principalmente los catalanes, que cuentan con sus piscinas propias y que prácticamente no tienen que viajar. Pero nosotros no nos rendimos. El hecho de acumular catoerce temporadas en la máxima categoría es un sueño para nosotros. Ahora debemos seguir dándolo todo para poder seguir aquí muchos años más”, dijo el presidente de Waterpolo Navarra

APOSTAR POR EL DEPORTE

Durante el acto, Munárriz animó al Gobierno de Navarra a volcarse más en el deporte local. “Sabemos la importancia que tiene el deporte en la sociedad. Creo que es conveniente dejar de pensar en el corto plazo y realizar planes estratégicos a cinco o diez años. Hacen falta instalaciones, pero no solo en el waterpolo. El deporte es un aspecto muy importante para la sociedad y se debe apostar por él”, apuntó..

UN AÑO MÁS ENTRE LOS GRANDES

Tras una temporada complicada marcada por la pandemia y en la que Waterpolo Navarra tan solo pudo sumar una victoria y un empate, el conjunto dirigido por Manel Silvestre afronta la nueva campaña con ilusión a pesar de las dificultades. “Al igual que todos estos últimos años, nos presentamos al inicio del nuevo curso con problemas. Estas semanas hemos entrenado en cuatro calles y eso lo complica todo. Pero nada nos va a quitar la ilusión. Los jóvenes de la casa van a tener gran protagonismo, serán esenciales para logra el objetivo de la permanencia. Somos conscientes de que vamos a estar toda la temporada en la cuerda floja, pero hemos aprendido a vivir ahí y la presión no nos va a perjudicar. Los sacaremos adelante, estoy seguro”, dijo Manel Silvestre.

Este sábado reciben a partir de las 19:30 horas en la C.D. Amaya al Terrasa, en el primer encuentro de la temporada en el que podrán debutar Ruda Franco, Alex Burgales y Mikel Basterrica. Un rival complicado que les servirá para seguir poniendo la puesta a punto. “Este encuentro y el de Sabadell nos van a servir para coger ritmo de competición. Los afrontamos como la pequeña pretemporada que nos ha faltado. A partir de la tercera jornada comenzará nuestra verdadera temporada”, finalizó el técnico de Waterpolo Navarra.