Imagínate que estás en tu casa y tienes que llegar desde la puerta a la ventana. Digamos que hay un gato en medio y tienes que saltarlo o atravesarlo de manera segura. Para ello se pueden implementar movimientos de acrobacias o trucos, como se llaman. Así tenemos la modalidad del freestyle (estilo libre). Eso es el parkour, el arte del desplazamiento”. Esta definición tan gráfica es de Simon Richman, responsable de la sección de parkour en la Federación Española de Gimnasia (RFEG).

Durante todo el fin de semana, el Navarra Arena se ha convertido en el epicentro nacional de este deporte que ha celebrado su primer campeonato de España. ¿Por qué se ha elegido como sede Pamplona? Lo explica Iosu Ros, presidente de la Federación Navarra de Gimnasia (FNG): “Tenemos buena relación con la española por las diferentes competiciones de gimnasia rítmica que hemos celebrado aquí. La colaboración es constante y nos lanzamos a la piscina”.

Ros reconoce que encaraban la jornada con cierta incertidumbre al ser un deporte nuevo. “No sabíamos cómo se iba a desarrollar. Teníamos la incógnita de hacer un evento de este tipo en una pabellón como el Navarra Arena. Estamos satisfechos por retomar las actividades deportivas con público. Es un motivo de alegría. Es cierto que no hemos conseguido atraer a más público, pero entraba dentro de las previsiones”, confiesa el directivo.

La tarde de este domingo sirvió para poner fin a un evento que se inició el viernes. Tres días donde el recinto pamplonés ha sido un goteo de personas, sobre todo de menores acompañados por adultos, para ver las espectaculares acrobacias de los participantes. “El primer día había muchos nervios. Tenemos por primera vez una competición que cuenta con categorías de distintas edades desde los nueve años hasta adultos. Han podido participar personas que nunca habían saltado en competición con otras que llevan compitiendo muchos años”, explica Richman.

LOS ÁNGELES 2028

Una de las grandes ventajas del parkour es que se puede practicar sin grandes herramientas. “Es un deporte accesible que requiere de poca inversión para empezar. Puedes aprender en el parque o en tu propia casa. Eso permite que se creen comunidades de personas en torno a esta disciplina”, apunta Richman que lleva cuatro años enrolado en este proyecto.

Los deportistas pueden ser autodidactas o requerir de un entrenador para mejorar su progresión. Aquí entra en escena Javier Gómez, director del centro Backflip Navarra y finalista olímpico en Londres 2012. “Es un deporte que está ahora mismo en auge. Hay mucha demanda. Nosotros hemos notado un incremento en el número de inscritos. Tenemos todos los grupos llenos. Al centro viene gente que practica parkour y se interesa por aprender. Quieren que les enseñe un entrenador” afirma. “Cuando un deporte va creciendo, los chavales piden profesionalización y que haya competición. Qué mejor sitio que Navarra y el Arena”, reitera Gómez.

El futuro del parkour foral es Lucas James Torres, un niño pamplonés de 13 años al que no le tiembla la voz. “Empecé por ver a referentes y a mi hermano. Él lo dejó y yo he seguido. Es una disciplina que me gusta mucho porque se crea una comunidad muy bonita. Suelo entrenar dos o tres veces a la semana. La experiencia este fin de semana ha sido increíble”, reconoce.

El deportista navarro tiene en mente Los Ángeles 2028, una cita olímpica donde se podría incluir el parkour: “Es el sueño de todos”.