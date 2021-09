Iván Salguero: “Me gusta ir paso a paso, ahora pienso en el Mundial de junio”

Iván Salguero acudió a Tokio a sus segundos Juegos Paralímpicos. Allá logró dos diplomas paralímpicos con un séptimo puesto en los 400 metros T13 y un cuarto puesto en el 4x100 libres mixto. “Estoy muy contento con la experiencia y con los resultados”, cuenta Salguero. Su participación en los Juegos fue de sorpresa. Un mes antes supuestamente no iba a acudir. “Hace mes y medio yo estaba fuera de los Juegos. Ha sido todo muy repentino, cuando me dijeron que iba fue una sorpresa. Fui muy contento, pero no tenía muy claro qué podía hacer allá”.

Para él fueron unos Juegos totalmente diferentes con respecto a los de Río. “Por el tema del covid fueron los Juegos un poco descafeinados, porque la ausencia de público afectó bastante. No podíamos salir de la villa. Faltaba más ambiente. Japón es un país que desde fuera se ve con tanta tecnología y cultura, pues no había nada de eso. Supongo que fue por el coronavirus”.

Los nervios pudieron jugarle una mala pasada y en el relevo tuvo que competir con una lesión. “El día del 400 estaba nervioso porque al ser una prueba larga y al tener una preparación escasa, no sabía muy bien qué podía hacer. Me puse nervioso pero lo pude controlar. El día del relevo estaba bien, pero tuve una pequeña lesión en la espalda. Con el trabajo del servicio médico lo pudimos paliar. Aunque no me dejó competir al cien por cien. Pero lo di todo en el agua. Estoy contento”, explica Salguero. El nadador navarro asegura que va a ir poco a poco de cara a París 2024. “Me gusta pensar más paso a paso. Ahora pienso en la temporada siguiente, que el mundial lo tenemos en junio. París lo tengo lejos y cuando llegue ese momento veremos si sigo nadando. Me gusta pensar mucho en el momento”.