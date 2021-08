Rocópolis: El ‘horno’ donde se cocinó un oro histórico

No fueron pocas las voces críticas que dudaron o, directamente, auguraron un mal desenlace cuando en 2017 la sala privada Rocópolis de Berrioplano se embarcó en la incierta aventura de contar con el primer muro de escalada de velocidad homologado de España, el 11º en aquel momento del Mundo.

Un muro, de 15,5 metros de altura y 6 de anchura (93 metros cuadrados divididos en dos vías paralelas y similares), que requería especificaciones muy concretas para una modalidad atípica en Europa, pero que iba a estar incluida dentro del estreno de la competición de escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ahora, apenas tres años después, esa arriesgada y cara apuesta (51.000€ fue el presupuesto de la construcción, a lo que hay que añadir mantenimiento) de la sala navarra -junto al Gobierno foral, la Fundación Induráin y las federaciones de Deportes de Montaña y Escalada de España y de Navarra- ha dado sus frutos. Ha sido un escenario clave para que el extremeño Alberto Ginés, de 18 años, haya conseguido colgarse el primer oro olímpico de este deporte.

Horas de entrenamiento

El flamante campeón ha pasado decenas de horas de entrenamiento en el muro de velocidad navarro, único en España, tratando de mejorar en una modalidad en la que se impuso en la final de Tokio y que, en París, tendrá su propia competición al margen de la de dificultad y bloque (las otras dos modalidades que computaron de forma conjunta en estos Juegos).

Un ir y venir rutinario desde el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), donde reside y estudia, que ha ido complementando con entrenamientos específicos para la dificultad y competiciones donde ir afinando su punto de forma junto a sus entrenadores David Maciá y Erik Noya.

En Rocópolis -donde, además de la selección española, han entrenado la china o la francesa, además de ser centro habitual de concentraciones de federaciones territoriales- siempre se ha tratado de aislar y dar todas las facilidades, aunque es un negocio abierto al público y con un horario establecido. “El muro de velocidad está reservado para grupos de entrenamiento o selecciones. Solo lo usan ellos. Además, cuando vienen, se les reserva una sala para ellos donde pueden descansar, calentar, hablar... Y se valla la zona del muro para separarlos del resto de usuarios y que estén más tranquilos. Pero, claro, no se puede cerrar la sala cada vez que han venido o vienen a entrenar”, reconoce Cristina Braco, responsable de comunicación del centro.

Éste cuenta con cerca de 200 vías para escalada de dificultad, dos salas y dos rampas de búlder, un muro de competición de esta modalidad (réplica del utilizado en los Campeonatos Olímpicos Universitarios de Buenos Aires) y dos parques de aventura.

Una instalación que reúne en la actualidad a más de 500 socios y que, durante este pasado curso por ejemplo, ha contado con actividades para colegios y ha completado todos los grupos previstos en sus actividades extraescolares vespertinas, reuniendo “a cerca de 120 niños por semana”.

Por eso, y aprovechando el tirón mediático que ha desatado su éxito y la espectacularidad de una modalidad nueva en el programa pero que ya ha asegurado su presencia en los dos próximos Juegos (París 2024 y Los Angeles 2028), Ginés no pierde ocasión para reclamar instalaciones públicas y más apoyos a una disciplina que parece haber salido ahora a la luz. “Necesitamos una instalación privada para la selección. Se hace complicado trabajar tranquilos y hacer los entrenamientos a nuestra medida al depender del equipamiento comercial”, ha pedido.

“Un hecho histórico”

“Lo que ha conseguido Alberto es un hito, un hecho histórico. Todos nos alegramos. Él es el único, junto a sus entrenadores, que puede y debe colgarse medallas por lo logrado. Pero es verdad que se echa en falta que haya un cierto reconocimiento. Sin la apuesta tan importante que hicimos en ese momento para tener un muro de velocidad, y en la que muchos no creían, esto posiblemente no se hubiera dado. Cuando nos lanzamos a construirlo, ni el Consejo Superior de Deportes ni el Comité Olímpico Español nos ayudaron ni colaboraron. Y ahora parece que todo ha sido gracias a ellos. Eso me tiene un poco enfadado, la verdad”, reconoce Martín Montañés, presidente de la federación navarra.

Una semana después del oro, y teniendo en cuenta las restricciones de aforo por el covid y que el verano es temporada baja en los rocódromos -más utilizados cuando el tiempo endurece o impiden la práctica en roca-, no hay por el momento un efecto Ginés aunque sí han registrado estos días “visitas de escaladores desde puntos lejanos como Galicia, Valencia o Baleares”, afirman. Eso sí, destacan un aumento en los bautismos de escalada y cursos de iniciación a lo largo de este último año, de forma previa a los Juegos. “Lo hemos notado. Tras anunciarse que era deporte olímpico, y más este último año quizá por la covid y las ganas de romper con la rutina y hacer deporte, el interés por iniciarse en la escalada ha crecido”, dice Braco.

“Espero que todo esto sirva de impulso. Claro”, apunta Montañés, quien no olvida que la práctica competitiva en montaña sigue siendo minoritaria. “En Navarra, con casi ya 14.000 federados, los competidores en las distintas modalidades no llegan al 7%”, apunta.